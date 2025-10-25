LIVE! GASPERINI: “La parola “moscio” non esiste, questo gruppo non lo merita. Ferguson? Per la prima volta ha fatto un allenamento giusto” (VIDEO)

Mister Gasperini risponde alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani pomeriggio sul campo del Sassuolo.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma sul momento della squadra, sulle condizioni dei calciatori e sulla reazione attesa dopo il brutto kappaò contro il Plzen di giovedì scorso.

Manca attitudine nella cattiveria in area. E’ allenabile? Come?

“E’ allenabile, è il problema principale. Bisogna giocare sui reparti, sulle posizioni, sugli smarcamenti. Lo si fa nell’organizzazione difensiva, e anche in attacco. Stiamo recuperando giocatori in attacco, ora dobbiamo dare una svolta in positivo in quel senso”.

L’esame di coscienza che bisognava fare sull’attacco?

“Era inteso nell’aspetto tecnico. Al di là della parola, era per dire che bisogna lavorare sulla squadra e sul gioco. Se ho usato “coscienza” era la parola sbagliata. Era riferito al giocare in zone più pericolose, le zone dove creare i presupposti per fare gol o far fare gol. Io la parola “moscio” non l’ho mai usata”.

Nelle ultime partite è andata sempre sotto nei primi venti minuti. E’ un aspetto legato alla pressione che i calciatori sentono?

“E’ un dato di fatto. A Firenze abbiamo ribaltato la partita. Abbiamo preso due brutti gol nelle ultime partite, con l’Inter abbiamo avuto la reazione giusta e non siamo stati fortunati, col Plzen dovevamo fare di più ma la reazione c’è stata, a dimostrazione che sul piano atletico stiamo bene”.

A me sembra che la Roma si esprima meglio con un riferimento centrale. Ma cosa è accaduto con Ferguson? Dopo Pisa è sparito. E’ un problema atletico o tattico?

“Lui su 10 partite ne ha giocate 9. Le cose che parlano sono il campo, sul resto si può dire di tutto. In questo momento le risposte non sono state positive, in modo evidente. Ieri per la prima volta gli ho visto fare un allenamento giusto. E’ un ragazzo di 21 anni, che arriva da un campionato dove non ha mai giocato. Va aspettato, è in un altro paese e in un’altra dimensione. Si può avere momenti molto bassi di rendimento, però bisogna dargli fiducia e aspettare una reazione. La spiegazione? Non si può spiegare sempre tutto. Si aspettano le risposte del campo. Sul centravanti, non deve essere per forza alto e grosso, l’importante è essere efficaci. Quello che conta sono altre cose, altre situazioni, di velocità, di tiro, di abilità a scambiare, tirare, triangolare. Se poi hai qualcuno là davanti che ti risolve i problemi, la strada è molto più corta”.

Ha avuto modo di parlare con Dybala di quelle parole?

“Riportata così sì, non la ritenevo assolutamente vera e giusta. Poi nello spogliatoio, parlando a fine partita, a volte le parole non sono quelle che vogliono rappresentare quello che si dice. La parola moscia non esiste, così come la sottovalutazione della squadra, questo gruppo non se lo merita. Abbiamo dei limiti, ma il gruppo è sano e non si giustificano le sconfitte con l’atteggiamento, che non deve essere mai sbagliato altrimenti è un problema. Paulo può giocare, fisicamente è apposto. Ha una buona resistenza, come tutti i calciatori di livello. L’unico problema è che non abbia problemi fisici. Deve cominciare a fare gol e assist, che pesti l’area, non serve a centrocampo, è essenzialmente un attaccante. Lui ora sta molto bene e questo mi fa ben sperare”.

I tanti cambi, che risposte ha avuto? Possono aver creato confusione?

“Non sono d’accordo assolutamente. Bisogna considerare tante partite, fare i cambi ci sta, ogni tanto ci sta. Wesley ha giocato molto bene a sinistra, come Celik. Welsey ha giocato sulla fascia, succede tante volte che un destro giochi a sinistra, e ha fatto due ottime partite. Non sono stati messi in altri ruoli. E’ l’effetto dei cinque cambi, se stai vincendo, se stai perdendo…non è che possiamo essere rigidi, che entra uno e esce l’altro…”.

Siamo in situazione di emergenza da dover far giocare Dybala in attacco e tenere in panchina i titolari?

“Chi sono i titolari?”

Ad esempio il cambio naturale a sinistra, Rensch…

“Cosa c’entra con Dybala…mi parla di Dybala, di Rensch…va bene…”

Il bicchiere è mezzo pieno o vuoto?

“Lei è contenta? (“Sì”, la risposta della giornalista, ndr)…figurati io. Stiamo battagliando, questo è un campionato tosto, avete visto ieri la capolista contro una neopromossa? Il campionato italiano è molto difficile, e non ho tempo di abbattermi su una partita persa per quanto mi dia fastidio. Siamo lì, guardiamo noi stessi e cerchiamo di migliorarci. E non c’entra il falso nove, la punta…deve giocare chi sta bene, chi sa triangolare, chi ha fame di far gol. Il calcio è bello perchè si può fare in tanti modi”.

Questo attaccante forte a gennaio lo sta cercando? E’ una sua volontà?

“A gennaio non credo che ci siano cose fantastiche, l’importante sono le caratteristiche. Però non è una questione di gennaio, non ci sto pensando, io penso a migliorare questa situazione che ci sta penalizzando. E sta facendo vedere peggio di quello che è, nonostante la classifica sia buona. La sconfitta in Europa League brucia, non era una squadra contro cui perdere in casa. L’obiettivo è di migliorare, anche attraverso prove. Dybala e Bailey sono due giocatori importanti, bisogna mandarli in campo e vedere, in allenamento non abbiamo tempo per provarli”.

Dovbyk come ha reagito ai fischi dell’Olimpico? Come ha visto lui e Ziolkowski dopo quell’errore?

“I fischi ci stanno quando si perde come l’altra sera. Si reagisce ripartendo, provando a prendere applausi alla partita successiva. Io devo sostenere i miei giocatori, va portato e spinto chiunque. Bisogna reagire e lavorare. L’obiettivo è sempre quello, di migliorarci. In questo momento abbiamo dei buoni margini per migliorare là davanti. Anche perchè fare peggio è difficile…”



