Gasperini: “Soulè è di nuovo lui. La Champions condizionerà tanto la prossima stagione. Io ancora qui a luglio? Me lo auguro…” – VIDEO!

È il momento della vigilia. Gian Piero Gasperini si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma, il big match di Pasqua a San Siro che vale molto più di tre punti. Una sfida che può ridisegnare la corsa Champions, con la Roma sesta in classifica a pari punti con la Juventus e a tre lunghezze dal Como.
Attorno al tecnico giallorosso, però, non ci sono solo domande di calcio giocato: il suo futuro è ancora avvolto nell’incertezza, le frizioni interne non sono un segreto e le voci sulla panchina della Nazionale hanno aggiunto un capitolo inatteso a una stagione già complicatissima. Oggi parla lui. Segui le dichiarazioni di Gasperini in diretta su Giallorossi.net.
Situazione Roma sugli infortunati? Come arriva la Roma? Come sta Soulè?
“Soulè ha recuperato, si è allenato con noi, prima settimana in difficoltà, la seconda molto meglio, era di nuovo lui. Wesley e Konè sono rientrati dalle nazionali e sono fermi, sono più positivi rispetto alla diagnosi ma ovviamente non ci sono domani”.
La prima cosa che le viene in mente per contrastare la crisi del calcio italiano?
“Non c’è un problema unico. Evidentemente è un sistema che non funziona, perché ci sono tanti ragazzini che giocano fin da piccoli, c’è una base enorme, molto più grandi di altri paesi che vanno ai mondiali. Ma globalmente è un problema strutturale che va rivisto per ricostruire un sistema vincente e delle nazionali adeguate all’entusiasmo di chi segue il calcio. Non è solo uno sport, ma un aspetto sociale”.
Rensch a sinistra può essere la soluzione giusta rispetto a Tsimikas? Come mai ha questa alternanza di rendimento?
“E’ vero, ha fatto partite molto buone e altre con degli improvvisi cali di attenzione e motivazione. Per domani o lui o Tsimikas, ma anche Angelino che cresce. Non mi sembra prontissimo per giocare, ma ha fatto passi notevoli”.
Lei è tra i papabili come prossimo ct…
“In questo momento si fanno i nomi di tutti. Il problema riguarda il riassetto, è il discorso più importante del singolo allenatore. Sono sparite tante squadre, che erano un serbatoio importante. Riguarda un po’ tutto il sistema”.
C’è unità di intenti tra allenatore e direzione sportiva, o è cambiato qualcosa?
“Non abbiamo fatto riunioni, ora siamo concentrati sul campionato. Ora siamo alla volata, siamo lì con la Juve e questo è quello che impegna tutti quanti. A me in modo totale”.
Come sta la squadra? Ha fatto un lavoro specifico?
“Abbiamo fatto un buon lavoro ma con otto o nove giocatori. La squadra sotto questo profilo non è mai mancata. Contro Juve, Bologna, Napoli, abbiamo giocato molto bene, con momenti di grande entusiasmo che purtroppo non sono coincise con la vittoria, ci siamo andati vicinissimo. L’unica settimana brutta è stata quella contro Genoa e Como, ma lì mi fermo”.
Il quarto posto è un obiettivo amministrativo, quanto per lei è importante? State ragionando su questo?
“Sì, questi sono ovviamente argomenti di cui parliamo e condizionano moltissimo la prossima stagione. Tutti ci auguriamo che si possa arrivare in Champions ma per un motivo economico. E’ quello l’unico motivo che aiuterebbe la società. La società sta ragionando su quello che può e deve fare nella prossima stagione. Quello che ci si porta dietro dalle precedenti gestioni è arrivato al momento che pesa e che porterà la società a prendere delle decisioni importanti per affrontare il futuro”.
LEGGI ANCHE – Gasp tra scricchiolii e correnti critiche: tecnico in attesa di chiarimenti
La Roma ha gettato basi importanti per il futuro?
“Sembra quasi che la stagione sia finita, e invece siamo dentro alla volata. Io sono molto contento di questa scelta e dell’esperienza, di come si è sviluppata. Della fiducia che sono riuscito a conquistare con la tifoseria e con la squadra, che è la vera parte forte e importante di questa società, come è giusto che sia”.
Quanto peserà su certi calciatori come Cristante e Mancini la batosta della Nazionale?
“La forza di questi professionisti è guardare sempre avanti. Domani entrambe le squadre si giocano una giornata importante per i rispettivi obiettivi. I margini a questo punto sono sempre minori. Senza guardare gli ultimi punti che ci sono mancati, arrivare a otto giornate a pari della Juve e a tre punti dalla Champions, credo che va bene. Siamo in volata, allacciamo i pedali e cerchiamo di fare il massimo. Otto partite non sono poche, c’è spazio. Ora pensiamo alla Roma”.
Si sente sostenuto dalla società?
“Io con la proprietà ho un rapporto sempre molto schietto e condiviso. Cerco di portare la mia esperienza per soddisfare quello che mi è stato chiesto dalla proprietà quando mi ha cercato. Per me è comunque un’esperienza fantastica in mezzo a delle difficoltà, perchè non tutti vedono il calcio giustamente nello stesso modo. Ma io cerco di applicare le mie idee che mi hanno portato alla Roma, chiedendo soluzione compatibili alle possibilità del club per avere una squadra migliore. Se funziona la squadra, funziona tutto il resto, ed è quello il mio obiettivo”.
Lei al primo luglio sarà l’allenatore della Roma?
“Ah questo…io me lo auguro sicuramente che si possa fare un percorso dove devono essere soddisfatte tutte le componenti. Giochiamo con l’Inter, poi dopo non so”.
Si aspettava di più da Zaragoza?
“Indubbiamente sì. Ci aspettavamo da lui quelle accelerazioni. Però non è mai facile a gennaio, c’è chi entra subito e si adatta subito, lui ha avuto delle difficoltà. Speriamo che nel momento decisivo possa portare quello che crediamo possa dare”.
Lei è ancora convinto come il primo giorno?
“Il calcio è sempre così, è una bella scuola di vita, ti insegna a perdere e a non esaltarti quando vinci. L’importante è avere sempre la voglia di rialzarti e migliorarti”.
Malen dovrà essere riscattato: tra i discorsi che potrebbero cambiare sulla Champions c’è anche il suo riscatto?
“Sì, io penso che abbia convinto tutti, sul suo valore non c’è nessun dubbio. Sulla squadra penso che sia una buona squadra, che non va smantellata ma migliorata. Forse potevamo farlo di più quest’anno. Ma la base è molto solida. Sento dire che con questo gruppo si arriva quinti o sesti, ma occhio che senza questi rischi di arrivare dodicesimo o tredicesimo come niente. E’ un gruppo ottimo, solido, professionista, che va migliorato per renderlo ancora più forte”.
L’addio di Conti? Per lei la presenza delle bandiere è fondamentale?
“(Interviene Gianni Castaldi: “Si è parlato dell’addio di Bruno Conti chi? Ne avete parlato voi. Non ne ha parlato Conti e di certo il mister non può rispendere, grazie”). Posso dire che era un mio grande idolo, quando lo incontro mi inchino. Sul resto non lo so, non l’ho neanche letto sinceramente…”
LEGGI ANCHE – Gasp spiazzato: pronta una lista degli acquisti, ma lui non ne sa nulla
Redazione GR.net
“La base del gruppo è solida. Sento dire che con questo gruppo si arriva quinti o sesti, ma occhio che senza questi rischi di arrivare dodicesimo o tredicesimo come niente”.
Questa frase in tanti dovrebbero tenerla bene a mente prima di vomitare insulti sui vari Pellegrini, Mancini e Cristante.
Ma probabilmente sono gli stessi che pensano – da sempre – di capire di calcio più di Gasperini, Ranieri o Mourinho.
si ma che base e’ pellegrini? capisco cristante e mancini ma pellegrini non ha senso per tanti motivi.
Le voci di discussioni tra Gasperini e la dirigenza sono quanto di più nocivo si possa fare in questo momento per la Roma e quindi, ritengo, chi le mette in giro, non vuole certo il bene della Roma, invito i tifosi eri a non tenerne conto e pensdare solo a sostenere la squadra e il suo allenatore, fischi, giudizi, e recriminazioni solo a campionato concluso.
non si potrebbe fare uno striscione contro la stampa Romana! per fare capire a questi qui che il vero tifoso sta con la squadra!
Aspetta, un conto è riportare la news un conto è allargare il problema. Dire che va tutto bene è faciolesco, ma anche dire che son volate sediate è peggio. Purtroppo manca sempre equilibrio…
Ubieffe,
e secondo te gli striscioni (tanti) che sono stati fatti in questi anni, li pubblicano per farvi contenti?
Questa è la differenza tra chi parla di cose che legge sul web e chi le vede con i propri occhi.
Riguarda un po’ tutto il “sistema” Su questo mi trova perfettamente d’accordo
Ho l’impressione che in questo finale di stagione siano tutti in ballo, da Gasperini a Massara e con loro parecchi giocatori della rosa attuale.
Gli unici a non essere essere in ballo sono i Friedkin, ma questo è il paradosso di chi ci mette i soldi senza capirne niente di pallone.
Un’intervista che getta più di un’ombra sul futuro.
Ha detto che si augura di essere ancora l’allenatore della Roma a luglio. Più di questo che doveva dire?
Che se lo esonerano si incatena a Trigoria come il falconiere della Lazzie e inizia uno sciopero della fame, lui da Roma non andrà via mai mai mai!
Questo doveva dire.
Suona ridicolo?
Eh, anche a me. NOn a tutti però evidentemente.
No “mi auguri ancora essere l’allenatore” non significa che spera di non essere esonerato ma di non dover dare le dimissioni.
In sostanza vuole vedere le intenzioni della proprietà se non gli garbano se ne va
Al momento non chiederei più di tanto a questa stagione se non preparare bene la prossima (come chiarezza nella struttura base di 7/11+allenatore e nel modulo di gioco). Poi, improvvisamente, qualcosa può cambiare ma nell’immediato la vedo dura.
Ogni volta dalle sue interviste i giornalisti vogliono dedurre allarmismi, io invece trovo sempre serenità.
Gasperini è sempre “frontale” e questa cosa lo rende ai miei occhi CONVINCENTE!
Sarà perché “lo sento” totalmente assorto e coinvolto nella nostra dimensione….
FORZA ROMA
Grande GASP !! Peccato che un Signore come Ranieri ti abbia lasciato solo e lui muto…. Non me lo aspettavo e neanche tantissimi altri tifosi romanisti non si aspettavano questo silenzio!
Come al solito abbiamo un DS che fa come gli pare anzichè ubbidire al proprio allenatore: è l’allenatore che costruisce la squadra, il DS ha il compito e dovere di acquistare CHI gli viene indicato o qualcosa di simile. Come faceva Tiago Pinto e prima di lui lo scriteriato Monchi…..
Povera Roma!!!
“Come al solito abbiamo un DS che fa come gli pare anzichè ubbidire al proprio allenatore:”
Ma forse parli di Football Manager per Nintendo?
No perchè nel mondo reali il DS “ubbidisce” alla proprietà,
e anzi contribuisce a scegliere il mister.
@Riccardo
Ma veramente il DS di una squadra di calcio di seroie A è colui che deve UBBIDIRE al proprio allenatore e che ha il COMPITO e DOVERE di acquistare chi gli viene indicato?
Quindi le società sono tutte sceme che pagano profumatamente il DS quando basterebbe un impiegato qualsiasi per UBBIDIRE al proprio allenatore e comprargli chi gli viene indicato dall’allenatore.
Complimenti!!!
e meno male dico io altrimenti se dava retta a lui ti ritrovavi con Rios-Sancho-Raspadori-Fabio silva- di male in peggio
ma che ne sai?
Magari perché nella Roma non c’è questa polveriera che la stampa racconta….!
Ranieri è persona giusta ed umile e niente di più facile che lui stia al suo posto senza interferire nell’ambito del Gasp.
E quello che hanno da dire lo dicono direttamente loro.
Io ci vedo più chiarezza nella Roma che in tutte le altre squadre della serie a!
Solo che a casa degli altri i giornalisti se ne guardano bene dal metterci becco…….!
Icagasotto!!!
FORZA ROMA
tutti soddisfatti e contenti,??
io si ,e credo e penso che in qualsiasi caso Gasperini l anno prossimo sia il nostro allenatore e la squadra sarà migliorata rispetto ad oggi.
Sempre e solo Forza Roma!!
Quindi sembra che da questa intervista emergono due cose.
La prima che non è vero che Bruno Conti lascerà la Roma a giugno .
La seconda che non è sicura la permanenza di Gasperini nella prossima stagione.
Quindi Bruno Conti rimane? Gasp rimane? Malen? Dybala? Pellegrini? Wesley? Kone?
Lo stadio? Si fa? Quando? Ma a qualcuno interessa della partita di domani sera? A me sì. SFR
Il quarto posto è un obiettivo finanziario, non sportivo.
È vero in assoluto, ma nel caso della Roma un po’ meno.
Come ho sempre sostenuto, il quarto posto in campionato è, per noi, il minimo risultato accettabile, una sorta di linea di galleggiamento sotto la quale non si dovrebbe mai scendere.
Mi spiego: se la Roma si piazza quinta o peggio, significa che oltre alle strisciate del nord ci hanno superato, a turno, i pulcinella, la bergamasca o peggio… Il che è francamente inaccettabile.
Logica, purtroppo, ineccepibile.
Ma il loop/blocco finanziario in cui siamo incappati è tutt’uno con quello tecnico-sportivo.
In questo calcio finanziarizzato e demenzialmente spettacolarizzato, i 2 aspetti sono indistinguibili. Almeno per una piazza di grande portata come la Roma.
“Quarto posto risultato minimo accettabile” e su quali presupposti?
Ti ricordo che la posizione media dell’ASR è il sesto posto (95 stagioni in serie A, 6,35 posto medio) e nono posto negli scudetti vinti.
Humiltè humiltè cit.
Che rispostona…
Pro Vercelli 7 scudetti, Genoa 9, Bologna 7, Torino 7…
Ti senti inferiore a queste società? peggio per te.
Fatti foste per arrivare sesti
e zitti e boni.
Si aspettava di piu da Zaragoza ?
” Indubbiamente “, cioè visto , rivisto , avallato l’acquisto.
Come e intuibile capire cosa pensa degli INVISI Mancini Cristante Pellegrini:
” senza questi rischi di arrivare dodicesimo o tredicesimo “.
________
magari però , evitare BEI NOMI soggetti ad infortuni ,
guardare all’utilita e forza dei calciatori che arriverannoo rientreranno ( Romano ).
Per dire un ORBAN GIFT risulterebbe mormale sostituto di Malen , un LAURIENTE per giocare alto a SX.
ma che significa me lo auguro ?Hai un contratto per altri 2 anni se nn lo sai te chi lo dovrebbe sapere? Ma e’ possibbile che in ogni intervista lasci sempre spazio a qualche polemica? gia’ qui si fa polemica sul nulla nn aizzare ancora di piu l’ambiente perche’ alla fine siamo sempre noi a rimetterci!
Fatico a comprendere cosa ci rimettete, voi, da quanto viene detto in conferenza stampa o scritto sui “giornali” o detto ai microfoni di una radio…
Io sono sicuro di non rimetterci nulla.
Forse perché me ne frego?
@Ozzy
Visto che la decisione di confermare o meno l’allenatore in una squadra è soltanto ed esclusivamente della proprietà (Mourinho e De Rossi docet), non vedo quale altra risposta poteva dare Gasperini.
La polemica la vedi tu. Ha risposto con un tono come a dire “e perché non duvet?” (essere l’allenatore anche il prossimo anno).
Gasperini ha smontato uno ad uno i tentativi di gettar fuoco sulle normali frizioni che esistono da sempre in tutte le società.
*duvet = dovrei
Da tifoso della Roma spero che tu possa restare a lungo, ma se fossi tuo amico ti darei un solo consiglio… fuggi il più lontano possibile da questa società. Se Conte va via da Napoli vattene al Napoli e vedrai che quelle che qui sono e resteranno solo utopie li’ diventeranno per te delle realtà, che ti porteranno a dimostrare il tuo valore e a prenderti le giuste soddisfazioni.Per raggiungere dei traguardi sportivi bisogna essere in due a volerlo (non basta solo la volontà del tecnico).
a domanda diretta Allegri risposta diretta. qui invece si arzigogola su futuro e programma . non lo sa manco lui. stamo messi così.
@Notte Fonda
……. a domanda diretta Allegri risposta diretta ………, si, ma risposta di circostanza che sa quasi di presa per il cubo.
Io invece preferisco risposte sincere e siccome la permanenza alla guida della Roma non dipende soltanto da lui, quella è l’unica risposta, sincera, che poteva dare.
più che di circostanza mi è sembrata molto molto netta. invece che dei soliti ora vediamo, speriamo, chissà, chi può dirlo, bella domanda, a saperlo.. è ovvio che del doman non v è certezza però qualche ferma dichiarazione che dia sicurezza anziché tutta questa sensazione di aleatorio, precarietà invece che questo continuo forse, dipende, chissà…non guasterebbe. e probabilmente è così perché è tutto confuso, precario, con una pianificazione che basta poco perché diventi tutt’ altro
@Notte Fonda
Si, risposta netta ad una domanda aleatoria.
Ma per favore.
Come potrebbe dare una risposta netta se ancora non c’è un presidente della FGCI che possa avergli chiesto la disponibilità ad allenare la nazionale?
Mai come in questa circostanza, vista la mancanza di certezze, la risposta “forse, dipende, chissà” non è assolutamente confusione e precarietà, bensì è la risposta più onesta che si possa dare nei confronti dei tifosi.
La base solida la hai se ti tieni svilar ,dicka,wesley,kone ,malen e soule il resto devi venderlo tutto fuori il trio dei 6 posti !cristante mancini e pellegrini fuori da Roma dentro ghiraldi,pisilli e reitz.
Sedia del diavolo@ Doveva semplicemente rispondere: “IO ho un contratto per altri 2 anni se non mi mandano via IO resto qua’ “.. Aprivi e Chiudevi la domanda senza lasciare nulla al caso!!! poi se tu la pensi diversamente o dai un’altra interpretazione questo e’ affare tuo..o nn si puo’ avere giudizi diversi?
Mi sembrava superfluo dire che ciò che dico io è la mia opinione; e la mia opinione è che Gasperini, che ho ascoltato e visto, non solo letto (questo giusto per chiarezza), non ha creato alcuna polemica, semmai ha spento sul nascere i tentativi di crearne quasi ad ogni domanda, anche se subdolamente. Riassunto: -secondo me- la polemica la vedi tu 🙂
la vicenda Wesley è veramente allucinante. ti viene a mancare in una partita decisiva un giocatore fondamentale solo perchè è andato a giocare una partita inutile con la nazionale.
Ah ecco Red, quindi meglio tenersi ” la base solida”, magari anche Dybala ed El Sha,e vendere Kone’ ,Svilar e ‘ Ndicka….
Avessero fatto na domanda sulla partita !… solo gossip … de che stamo a parlá! Ridicolaggine allo stato puro! 15 giorni pe pensá alle domande e che te tirano fori? Pare de sta a Verissimo altro che conferenza stampa!
boh spero di no ma sento che a luglio se ne andra dritto in nazionale.
💥❤️
Molto significativo il passaggio “Sento dire che con questo gruppo si arriva quinti o sesti, ma occhio che senza questi rischi di arrivare dodicesimo o tredicesimo come niente”. Come a dire, non vi aspettate che possa arrivare gente più forte
Qui c’è gente che sa tutto quello che succede a trigoria.. sembra sta scrivendo il braccio destro di gasperini o l’amico di Ranieri.
Ascoltare le chiacchiere da bar che si fanno in radio e pensare sia la bibbia mi sembra veramente ridicolo.
Senza le chiacchiere da bar delle radio tifare Roma è più bello.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.