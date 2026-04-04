Gasp tra scricchiolii e correnti critiche: tecnico in attesa di chiarimenti

Mentre la Roma si prepara al crocevia di San Siro, sui quotidiani torna prepotentemente il tema del futuro di Gasperini. Una stagione turbolenta, fatta di riunioni collettive e individuali con la proprietà, ha lasciato nella testa del tecnico una visione ancora indefinita del prossimo biennio.

Come scrive Il Tempo, tutti gli scenari restano aperti: il club mantiene la ferma volontà di continuare con lo stesso organigramma con cui a giugno è stato avviato il percorso triennale, ma Gasperini è in attesa — non senza qualche malumore — di chiarimenti che tardano ad arrivare.

A complicare ulteriormente il quadro, il caos seguito al fallimento della Nazionale: qualche voce sulla possibilità che al tecnico venga offerto il ruolo di commissario tecnico ha iniziato a circolare, anche se per ora nessuna mossa concreta è stata compiuta in quella direzione.

Sul piano sportivo, la Gazzetta dello Sport fotografa una situazione preoccupante: in soli tre mesi la Roma è passata dalle ambizioni su tre fronti al sesto posto in classifica. Il calo di rendimento — paradossalmente coinciso con l’innesto di Malen — è figlio di una difesa diventata improvvisamente fragile e di una squadra che sembra aver smarrito l’identità corale del “gasperinismo” iniziale, affidandosi troppo alle individualità e incappando in errori insoliti.

Il confronto con la passata gestione, numeri alla mano, evidenzia un salto di qualità finora troppo esiguo. Tanto che dentro Trigoria sono nate “correnti critiche” nei confronti dell’ex tecnico dell’Atalanta.

Eppure, al netto di tutto, la Champions è ancora lì: Roma a pari punti con la Juventus, poco distante dal Como. La sfida contro l’Inter a San Siro vale come un crocevia decisivo per non lasciar scappare le dirette concorrenti. E forse, anche per rimandare le discussioni sul futuro a un momento più opportuno.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport