Gasp tra scricchiolii e correnti critiche: tecnico in attesa di chiarimenti

Mentre la Roma si prepara al crocevia di San Siro, sui quotidiani torna prepotentemente il tema del futuro di Gasperini. Una stagione turbolenta, fatta di riunioni collettive e individuali con la proprietà, ha lasciato nella testa del tecnico una visione ancora indefinita del prossimo biennio.
Come scrive Il Tempo, tutti gli scenari restano aperti: il club mantiene la ferma volontà di continuare con lo stesso organigramma con cui a giugno è stato avviato il percorso triennale, ma Gasperini è in attesa — non senza qualche malumore — di chiarimenti che tardano ad arrivare.
A complicare ulteriormente il quadro, il caos seguito al fallimento della Nazionale: qualche voce sulla possibilità che al tecnico venga offerto il ruolo di commissario tecnico ha iniziato a circolare, anche se per ora nessuna mossa concreta è stata compiuta in quella direzione.
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Sul piano sportivo, la Gazzetta dello Sport fotografa una situazione preoccupante: in soli tre mesi la Roma è passata dalle ambizioni su tre fronti al sesto posto in classifica. Il calo di rendimento — paradossalmente coinciso con l’innesto di Malen — è figlio di una difesa diventata improvvisamente fragile e di una squadra che sembra aver smarrito l’identità corale del “gasperinismo” iniziale, affidandosi troppo alle individualità e incappando in errori insoliti.
Il confronto con la passata gestione, numeri alla mano, evidenzia un salto di qualità finora troppo esiguo. Tanto che dentro Trigoria sono nate “correnti critiche” nei confronti dell’ex tecnico dell’Atalanta.
Eppure, al netto di tutto, la Champions è ancora lì: Roma a pari punti con la Juventus, poco distante dal Como. La sfida contro l’Inter a San Siro vale come un crocevia decisivo per non lasciar scappare le dirette concorrenti. E forse, anche per rimandare le discussioni sul futuro a un momento più opportuno.
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Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport
[Music] Comunication breakdown
Qualcuno accetta scommesse che Gasperini a fine anno ci manda un grosso ciaone??
communication breakdown : brano stupendo tratto da Led zeppelin I.
complimenti per il gusto musicale
Ammazza’, oh! Ma è un bombardamento continuo sul “futuro” di Gasperini e sull’ennesimo “crocevia decisivo” (che, già posto così, porta sfiga)…
Auguriamoci che questo eccesso di grufolamento destabilizzatore porti sfiga a chi lo fa!
FRS!
Gasp mi sembra sia stato abbastanza chiaro circa tutte le voci infondate, sul suo ruolo, sui rapporti con proprietà e dirigenti, sulla squadra. I giornalai dovranno inventarsi altro per vendere la loro carta straccia
Che bello però essere romanisti…assistiamo tutti i giorni ad una grande creatività dei media.
Se inventano de tutto, soprattutto contro il bene della Roma.
Piu che giornalisti (?), sembrano quelli di un qualsiasi parlamento: appena seduti delirano e remano contro.
Mah…
Che noia
IL tecnico ha indubbie qualità e potrà dimostrarlo in queste ultime partite mettendo in campo la formazione migliore con un gioco alla Gasperini,cosa ancora non vista
Sanno tutto loro e decidono tutto loro, sono i giornalisti i veri proprietari della Roma e non lo sapevamo. È chiaro che se dici tutto e il contrario di tutto è probabile che una la azzecchi ma questo non vuol dire che sei informato.
Nella prima metà della stagione la Roma ha spinto il problema è stato che li davanti nessuno concretizzava, molta energia sprecata.
Ora è subentrato Malen ma è una Roma che ha già speso molto e non ha cambi tali al momento per mantenere un giusto andamento.
personalmente ascrivo a procuratori e agenti dei calciatori e dirigenti una quota enorme di responsabilità circa la derubricazione del calcio a macchiette da avanspettacolo visti i risultati. Di più, se non avessero strumenti, giornali e media, per divulgare tra i tifosi, la pancia di una squadra, notizie che nella fattispecie della ASRoma non hanno. Considero ufficiali le affermazioni di Ranieri e Gasperini. Le altre sono interessate, non interessanti.
quanto è difficile scrivere per due settimane e inventarsi di sana pianta le cose
Non si può prescindere dal rendimento ferme altre squadre, che è migliorato rispetto all’andata. Lì i nostri difetti sono stati ripianati dalle inefficienze altrui.
l’importante è non parlare di Juventus Inter Milan e così via
Come tutti anche Gasperini qualche errore l’ha fatto ma sono errori non determinanti e poi quale allenatore non ne fa nessuno? La verità è che Gasperini fino a quando ha avuto atleti nel massimo della forma ha potuto esprimere il suo gioco, quando i gicocatori o si sono infortunati o, comunque, sono calati di forma, non ha avuto in panchina ricambi all’altezza e questo è il risultato. Quindi prima di discutere Gasperini discutete chi non gli ha portato i calciatori che chiedeva.
Ma che pa@@e.
Se riescono a farsi scappare Gasperini, o peggio a mandarlo via loro in uno di quei raptus che ben conosciamo, beh per me è la certificazione che i Friedkin non possono gestire una squaera di calcio di questo calibro. Il contorno immobiliare, aziendale e merchandising son bravissimi (ma poi perché stupirsi, visto che sono imprenditori affermati) ma lato sportivo fanno casini su casini.
Vaglielo a far capire a chi li idolatra. Una volta i tifosi della Roma CONTESTAVANO chi ci ha portato Cafu, Candela, Samuel, Montella, Emerson, Batistuta etc. portandoci a lottare ogni anno per il titolo (2001,2002,2004,2007,2008,2010) ora invece ESALTANO chi ci ha portato Tzimikas, Celik,El Aynaoui, Le Fee, Ferguson Dovbik, Saragozza, Venturino, Bayle,Abdulhamid etc. portandoci a stabilizzarci mestamente al 6°/7° posto……misteri della vita!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.