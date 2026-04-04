Roma a San Siro: Soulé o Vaz? Gasperini decide oggi

La grande domanda è una sola: chi giocherà al fianco di Malen? Gasperini non ha ancora sciolto il nodo. Ieri ha provato Soulé e Pellegrini dietro l’ex Aston Villa, ma la decisione definitiva arriverà solo in giornata. L’argentino è fermo da 45 giorni e un minimo di rischio nel lanciarlo dal primo minuto esiste, anche se la tentazione è forte. Vaz, per ora, parte indietro nelle gerarchie: Gasperini lo vede come l’unica vera alternativa a Malen, anche se non è escluso che i due possano giocare insieme a partita in corso, come già accaduto contro il Lecce.
Resta poi la soluzione più prudente: quattro centrocampisti, con Cristante ed El Aynaoui in mezzo e Pisilli e Pellegrini a supporto dell’olandese. Formula che garantisce equilibrio, ma che costringerebbe Pellegrini a slittare sull’ala — ruolo che svolge ma che non è il suo. Lo si è visto contro il Bologna, quando ha agito più centralmente: gol, assist, legno e una prestazione a tutto campo. I numeri parlano da soli.
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La lista delle coppie provate da Gasperini dietro Malen è già lunga: Pellegrini-Dybala, Dybala-Soulé, Pellegrini-Soulé, Zaragoza-Pellegrini, Cristante-Pellegrini, Venturino-Pellegrini, Zaragoza-Cristante, Pellegrini-El Shaarawy, Pisilli-Pellegrini. L’incastro giusto, ammette lo stesso tecnico, non è ancora stato trovato.
Ma le chiavi della partita potrebbero non passare solo da Malen. Tre uomini in particolare potrebbero fare la differenza a San Siro. Il primo è Evan Ndicka, barometro della difesa giallorossa e uomo chiamato a contenere Lautaro: arriva fresco, avendo saltato l’ultima amichevole della Costa d’Avorio del 31 marzo contro la Scozia. Il secondo è Pellegrini, chiamato a fare da collante tra centrocampo e attacco e a far sentire meno solo l’olandese. Il terzo è Vaz, il baby capace di portare elettricità e imprevedibilità in un reparto offensivo che ne ha un disperato bisogno. Domenica sera a San Siro si capirà se i pezzi si incastrano finalmente nel modo giusto.
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Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
forza Roma, solo e sempre forza Roma!!
Nonostante l’emergenza, penso di possa mandare un campo una formazione più che dignitosa:
SVILAR
GHILARDI-MANCINI-NDICKA
CELIK-EL A.- PISILLI-ANGELINO
SOULE-ELSHA
MALEN
Fantacalcio… Ghilardi al posto di Hermoso ed ElSharawy che non gioca titolare da un anno?
Quindi le chiavi della partita le ha Pellegrini?
Perfetto.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.