Roma a San Siro: Soulé o Vaz? Gasperini decide oggi

La grande domanda è una sola: chi giocherà al fianco di Malen? Gasperini non ha ancora sciolto il nodo. Ieri ha provato Soulé e Pellegrini dietro l’ex Aston Villa, ma la decisione definitiva arriverà solo in giornata. L’argentino è fermo da 45 giorni e un minimo di rischio nel lanciarlo dal primo minuto esiste, anche se la tentazione è forte. Vaz, per ora, parte indietro nelle gerarchie: Gasperini lo vede come l’unica vera alternativa a Malen, anche se non è escluso che i due possano giocare insieme a partita in corso, come già accaduto contro il Lecce.

Resta poi la soluzione più prudente: quattro centrocampisti, con Cristante ed El Aynaoui in mezzo e Pisilli e Pellegrini a supporto dell’olandese. Formula che garantisce equilibrio, ma che costringerebbe Pellegrini a slittare sull’ala — ruolo che svolge ma che non è il suo. Lo si è visto contro il Bologna, quando ha agito più centralmente: gol, assist, legno e una prestazione a tutto campo. I numeri parlano da soli.

La lista delle coppie provate da Gasperini dietro Malen è già lunga: Pellegrini-Dybala, Dybala-Soulé, Pellegrini-Soulé, Zaragoza-Pellegrini, Cristante-Pellegrini, Venturino-Pellegrini, Zaragoza-Cristante, Pellegrini-El Shaarawy, Pisilli-Pellegrini. L’incastro giusto, ammette lo stesso tecnico, non è ancora stato trovato.

Ma le chiavi della partita potrebbero non passare solo da Malen. Tre uomini in particolare potrebbero fare la differenza a San Siro. Il primo è Evan Ndicka, barometro della difesa giallorossa e uomo chiamato a contenere Lautaro: arriva fresco, avendo saltato l’ultima amichevole della Costa d’Avorio del 31 marzo contro la Scozia. Il secondo è Pellegrini, chiamato a fare da collante tra centrocampo e attacco e a far sentire meno solo l’olandese. Il terzo è Vaz, il baby capace di portare elettricità e imprevedibilità in un reparto offensivo che ne ha un disperato bisogno. Domenica sera a San Siro si capirà se i pezzi si incastrano finalmente nel modo giusto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero