(LIVE!) GENOA-ROMA: 0-1 (37′ Dovbyk). Crescono i liguri, Svilar salva su Ekuban!

AS ROMA NEWS – Giallorossi di scena a Marassi nel match dell’ora di pranzo di questa giornata di campionato: la squadra di De Rossi avrà di fronte il Genoa di Gilardino.

A sorpresa, i liguri si trovano davanti in classifica, avendo ottenuto 4 punti nelle prime tre giornate. La Roma, di contro, è partita piuttosto male e si trova a quota 2: per questo motivo i giallorossi dovranno cercare a tutti i costi di vincere la prima partita del loro campionato.

Di seguito il live del match con le ultime sulle scelte di formazione delle due squadre e quindi al racconto della partita con la nostra diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

65′ – Ammonito Pellegrini per un fallo tattico.

60′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Celik, Baldanzi e Pellegrini, fuori Pisilli, Dybala e El Shaarawy.

60′ – OCCASIONE GENOA: grande parata in uscita bassa di Svilar su Ekuban! Sta crescendo il Genoa.

55′ – OCCASIONE GENOA: Ekuban calcia col destro incrociato, palla che sfila a lato.

53′ – OCCASIONE ROMA! Altra parata di Gollini, stavolta col ginocchio, su sinistro potente di Dovbyk!

50′ – CAMBIO ROMA: dentro Hermoso, fuori Saelemaekers.

48′ – Brutta distorsione alla caviglia per Saelemaekers: disperato il belga.

46′ – Al via la ripresa. Doppio cambio nel Genoa: dentro Vitinha e Malinovsky, fuori Vogliacco e Thorsby. De Rossi invece conferma l’undici iniziale.

PRIMO TEMPO

45’+7′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti uno a zero. Decide Dovbyk dopo una prima frazione davvero molto convincente dei giallorossi. Il punteggio sta stretto alla formazione di De Rossi, che ha avuto almeno altre 3 occasioni nitidissime per fare gol. Per ora poco Genoa.

45’+6′ – GENOA PERICOLOSO: Vogliacco di testa batte in area giallorossa, palla leggermente deviata in angolo.

45’+3′ – OCCASIONISSIMA ROMA! Grande azione della Roma con Konè che in area calcia col destro, salva un difensore genoano a Gollini battuto!

45′ – Sette minuti di recupero.

45′ – Ammonito Pisilli.

43′ – GOOOOOL!!! DOVBYK!!! Dopo un lunghissimo controllo del VAR, la rete dell’ucraino è stata convalidata! Roma meritatamente in vantaggio grazie alla zampata dell’ucraino in area dopo una parata, l’ennesima, di Gollini!

42′ – Ancora non si sa nulla. Situazione grottesca.

40′ – Lunghissimo controllo del VAR. Ancora non c’è una decisione.

37′ – Gol di Dovbyk annullato per fuorigioco! Il Var controlla…

34′ – OCCASIONISSIMA ROMA! Gran lancio di Mancini per El Shaarawy, super controllo in corsa del Faraone che in area calcia in porta, miracolo di Gollini con la punta delle dita!

32′ – OCCASIONISSIMA ROMA! Grande azione iniziata da Pisilli, rifinita da Dybala che libera Dovbyk solo davanti al portiere ma l’ucraino si fa parare il sinistro a botta sicura!

28′ – La Roma sta spingendo con efficacia ma deve essere più cattiva negli ultimi metri.

26′ – OCCASIONE ROMA! Bella ripartenza giallorossa con Saelemaekers che offre palla al limite a Konè, il francese col destro calcia di poco alto!

23′ – Punizione dalla trequarti di Dybala che mette un bel pallone in area, colpo di testa di Ndicka che non inquadra la porta.

14′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Angelino che trova Mancini tutto solo, colpo di testa che centra Vasquez e la palla termina in angolo!

12′ – De Winter stende Dybala in area! La Roma chiede il rigore, ma Giua aspetta il VAR, che però non interviene.

5′ – Primi cinque minuti di studio. Nessuna delle due squadre ha preso in mano il pallino del gioco.

0′ – Fischia Giua, comincia Genoa-Roma!

LE ULTIME LIVE DA MARASSI

Ore 11:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: De Rossi punta a una difesa a tre ma con Angelino e non Hermoso. A centrocampo confermato Pisilli, sulle fasce Saelemaekers e El Shaarawy, attacco Dybala-Dovbyk.

Ore 11:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk.

Ore 11:30 – Questa è la formazione ufficiale del Genoa: Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Aaron; Ekuban, Pinamonti.

Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo sereno e clima gradevole a Genova, con una temperatura che si aggira intorno ai 24 gradi. Tra poco vi comunicheremo gli undici ufficiali delle due squadre.

GENOA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Aaron; Ekuban, Pinamonti. All.: Gilardino.

A disp.: Leali, Sommariva, Marcandalli, Matturro, Ahanor, Bohinen, Malinovskyi, Accornero, Masini, Vitinha, Ekhator.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All.: De Rossi.

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hermoso, Hummels, Celik, Dahl, Sangaré, Pellegrini, Paredes, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Arbitro: Giua.

Assistenti: Cecconi – Zingarelli

Quarto uomo: Massimi

VAR: Gariglio

AVAR: Di Paolo

