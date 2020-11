(LIVE!) GENOA-ROMA, le formazioni ufficiali: in porta c’è Pau Lopez, Karsdorp a destra

AS ROMA NEWS – La Serie A torna anche oggi in campo per l’ultimo impegno di campionato prima della sosta di novembre per i discussi impegni delle nazionali. La Roma è di scena a Marassi, dove c’è il Genoa ad attenderla.

I giallorossi sono in un ottimo periodo di forma, sia fisica che psicologica, e vogliono chiudere questo ciclo di partite con una vittoria. Non sarà facile perché i liguri sono affamati di punti vista la classifica che si fa sempre più precaria: attualmente la squadra di Maran occupa il 17esimo posto. Ora le ultime sulle formazioni e poi il racconto del match.

GENOA-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DA MARASSI

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo undici titolare con il consueto tweet che vi riportiamo qui sotto.

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Perin; Biraschi, Masiello, Bani, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rovella; Zajc, Pjaca; Scamacca.

Ore 13:35 – Ecco la formazione ufficiale scelta da Fonseca e comunicata da Sky Sport in questi istanti: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso, clima primaverile a Genova. Terreno di gioco in discrete condizioni, tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

GENOA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello, Bani, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rovella; Zajc, Pjaca; Scamacca.

A disp.: Marchetti, Paleari, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Pellegrini Lu., Melegoni, Badelj, Behrami, Asoro, Parigini, Pandev, Destro.

All.: R. Maran.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Villar, Cristante, Darboe, Providence, Podgoreanu.

All.: Paulo Fonseca

Arbitro: Irrati; Assistenti: Tolfo e Rocca; IV Uomo: Serra; VAR: Pairetto; AVAR: Tegoni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo