Caos tamponi, Lazio nei guai: blitz della polizia a Formello e nei laboratori di Avellino

ALTRE NOTIZIE – Si complica la posizione della Lazio dopo gli ultimi sviluppi del caso tamponi che ha portato all’annuncio della positività di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha. Stando a quanto scrive oggi il portale “Gazzetta.it” stamattina c’è stato un blitz della polizia giudiziaria a Formello e nei laboratori di analisi di Avellino.

“Investigatori della polizia giudiziaria inviati dalla Procura della Repubblica di Avellino, che indaga anche sul rispetto dei protocolli anti-Covid da parte della Lazio, hanno acquisito documenti e referti nel centro sportivo biancoceleste di Formello e nel laboratorio di analisi di Avellino“, scrive in questi minuti la versione on line della Gazzetta dello Sport.

“Isolamento violato e Asl ignorata“, titola in un altro articolo il portale, che spiega cosa rischia adesso la Lazio nel caso in cui venissero accertate delle responsabilità dirette del club: si va da una semplice ammenda a una penalizzazione di punti fino addirittura alla retrocessione del club in serie B. Tutto dipenderà dal tipo di dolo che verrà eventualmente riscontrato.

Fonte: Gazzetta.it