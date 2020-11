Roma, panchina corta: i baby Providence e Podgoreanu primi ricambi in attacco

NOTIZIE AS ROMA – Una panchina corta, in certe zone del campo addirittura cortissima. Contro il Genoa mister Fonseca è costretto ad attingere a piene mani dalla Primavera giallorossa. Non sarà di certo un problema per Alberto De Rossi, dato che la Lega Calcio ha disposto ufficialmente lo stop ai campionati giovanili fino al prossimo 3 dicembre.

Così oggi a Marassi vedremo tantissimi giovani seduti in panchina, ben quattro: Darobe, Milanese, Providence e Podogreanu sono i calciatori che rappresenteranno alcuni dei ricambi a disposizione di Fonseca. E se a centrocampo con Cristante e Villar il portoghese si sente piuttosto coperto, è in attacco che la coperta è davvero corta.

Con Zaniolo, Carles Perez e Dzeko out per infortunio, sulla carta i primi ricambi in attacco in caso di necessità sarebbero proprio i baby Providence e Pogdoreanu. Il primo viene dalla cantera del PSG ed è a Roma già dallo scorso campionato, e dopo alcune difficoltà di ambientamento, quest’anno ha messo in mostra le sue qualità migliori: accelerazione improvvisa, dribbling secco e buona confidenza con l’assist.

Il secondo, esterno destro di piede mancino dalla stazza inusuale per un’ala (oltre 190 centimetri di altezza), è arrivato a Roma durante l’ultimo mercato. Il suo fisico imponente gli permetterebbe di giocare anche da prima punta, ma la velocità impressionante lo ha reso un esterno a tutti gli effetti. Difficile pensare a un esordio per uno di loro quest’oggi. A meno che la partita non si metta così bene da spingere Fonseca a regalare a uno di loro la grande emozione del debutto, cosa successa pochi giorni fa a Tommaso Milanese.

Giallorossi.net – A. Fiorini