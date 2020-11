Roma, due giorni da Champions

AS ROMA NEWS – Oggi in campo contro il Genoa, domani l’esito del ricorso contro la sconfitta per 3 a 0 a tavolino contro il Verona: la Roma affronta due giorni molto importanti, che potrebbero lanciarla nelle zone altissime della classifica, e piazzarla, prima della pausa delle nazionali, tra le prime quattro.

Oggi infatti si giocheranno due scontri diretti niente male come Lazio-Juventus e Atalanta-Inter, ma anche il Milan capolista avrà un impegno ostico contro il Verona che attualmente ha gli stessi punti della Roma. Ecco perchè i giallorossi, vincendo oggi a Marassi, potrebbero fare un balzo in classifica.

Che potrebbe diventare ancora più sostanzioso lunedì, quando l’avvocato Antonio Conte insieme al Co Guido Fienga presenteranno il ricorso per riavere il punticino di Verona che, in chiave campionato, può assumere un ruolo decisivo. Ma la cosa più importante sarà vincere oggi contro la formazione di Maran.

Fonseca deve rinunciare a Dzeko, forse il suo giocatore migliore, ma spera di aver trovato in Borja Mayoral un attaccante in grado di garantire gol alla squadra e non far rimpiangere troppo la mancanza del leader bosniaco. Ma la Roma non può essere dipendente da un solo calciatore: gente come Smalling Pellegrini, Veretout, Spinazzola, Pedro e Mkhitaryan possono garantire alla squadra qualità ed esperienza, sufficienti a battere un Genoa apparso già in difficoltà.

Giallorossi.net – G. Pinoli