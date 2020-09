LIVE – Infortunio Zaniolo, la Roma: “Trauma distorsivo”. Mancini: “Non sente tanto dolore”. Questa mattina gli esami a Villa Stuart

AS ROMA NEWS – Nella notte la Roma ha emesso uno scarno comunicato riguardo alle condizioni di Nicolò Zaniolo, parlando di “trauma distorsivo” al ginocchio. Saranno dunque necessari i controlli, che il calciatore effettuerà questa mattina (ore 9) a Villa Stuart, per capire con certezza l’entità dell’infortunio. Questa la nota del club:

“L’AS Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante la partita tra Olanda e Italia di lunedì sera. Nella mattinata di martedì, una volta rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio.”

Fanno sperare le parole di Roberto Mancini a fine partita: “Mi dispiace per Zaniolo. Appena successo era molto preoccupato, ora però era più sereno perché non aveva un grande dolore. Spero non sia grave come la scorsa volta“. Nicolò si è incamminato verso il pullman degli Azzurri senza stampelle. La gamba sinistra completamente fasciata, dalla coscia alla caviglia. Stamattina si saprà tutta la verità.

Seguono aggiornamenti.