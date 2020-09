FROSINONE-ROMA, i convocati di Fonseca: out Dzeko e Florenzi

AS ROMA CALCIO – Mister Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati della Roma che prenderà parte alla trasferta di Frosinone, secondo impegno del nostro precampionato fissato per le ore 18:00 di oggi.

Tra i convocati c’è Antonio Mirante, che torna dopo essere risultato negativo al tampone per il Covid. Out invece Carles Perez, anche lui negativo ma che ha avuto poco tempo per allenarsi in gruppo. Fuori dalla lista anche Fazio e Dzeko, mentre tornano a disposizione gli azzurri Mancini, Pellegrini e Cristante. Non figura nell’elenco invece Alessandro Florenzi.

Di seguito l’elenco completo:

Pau Lopez

Pietro Boer

Antonio Mirante

Rick Karsdorp

Juan Jesus

Davide Santon

Daniele Trasciani

Gianluca Mancini

Moustapha Seck

Devid Bouah

Roger Ibanez

Riccardo Calafiori

Bryan Cristante

Lorenzo Pellegrini

Diego Perotti

Gonzalo Villar

Jordan Veretout

Amadou Diawara

Henrikh Mkhitaryan

Mirko Antonucci

Cengiz Under