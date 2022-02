(LIVE!) INTER-ROMA: 2-0 (2′ Dzeko, 68′ Sanchez)

AS ROMA NEWS – Gara da dentro o fuori per la Roma, al primo bivio stagionale. Questa sera i giallorossi affrontano l’Inter capolista nel quarto di finale di Coppa Italia a gara unica che si disputa a San Siro.

Per la squadra di Mourinho, il cui ritorno al Meazza è attesissimo, la partita di stasera si presenta come un ostacolo durissimo da superare: Dzeko e compagni hanno già dato una severa lezione ai capitolini in campionato.

Ma stasera si riparte da zero a zero, e in una gara secca tutto può succedere. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto delle emozioni del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

70′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Cristante e Pellegrini, fuori Veretout e Sergio Oliveira.

68′ – RADDOPPIO INTER: magia di Sanchez che lascia partire un destro pazzesco dalla grande distanza chi spegne sotto al sette. Nulla può Rui Patricio.

65′ – Skriniar sulla linea salva miracolosamente una gran conclusione di Zaniolo, che aveva saltato Handanovic, ma era tutto fermo per fuorigioco.

64′ – OCCASIONE INTER! Gran botta dalla distanza di Barella, Rui Patricio la toglie dal sette!

62′ – OCCASIONE ROMA! Sergio Oliveira calcia dalla distanza, palla deviata, la parabola stava per battere Handanovic che però smanaccia in angolo.

59′ – OCCASIONE ROMA: Mkhitaryan pesca bene Zaniolo al limite, il 22 si gira e calcia col sinistro mandando però la palla a lato!

56′ – Veretout calcia dal limite, palla che esce non di molto sopra la traversa.

50′ – La Roma si sta affidando solo agli spunti di Abraham, che per ora però non è riuscito ad arrivare a calciare in porta.

46′ – Si riparte, nella Roma dentro Kumbulla al posto di un acciaccato Ibanez.

PRIMO TEMPO

45′ – Dopo tre minuti di recupero finisce qui il primo tempo: Roma sotto di un gol, colpita a freddo da Dzeko. I giallorossi giocano un primo quarto d’ora da incubo, rischiano di incassare anche il secondo gol ma poi sprecano con Zaniolo l’occasione per tornare in parità. Servirà molto di più nella ripresa per provare a passare il turno.

44′ – Si fa male Bastoni dopo un contrasto con Zaniolo: deve uscire. Al suo posto dentro De Vrij.

38′ – Ammonito anche Mancini per un intervento falloso.

37′ – Ammonito Zaniolo per un intervento su Bastoni.

30′ – Dopo un avvio tutto di marca nerazzurra e la successiva reazione della Roma, ora la partita si fa più equilibrata.

19′ – OCCASIONE ROMA! Abraham mette Zaniolo davanti ad Handanovic ma la conclusione è troppo centrale e il portiere riesce a salvare coi piedi!

13′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan mette un cross a centro area, D’Ambrosio manda la palla ad accarezzare la parta alta della traversa per anticipare Abraham.

10′ – E’ un monologo dell’Inter, la Roma non è ancora entrata in campo.

9′ – OCCASIONE INTER: Skriniar di testa dopo una punizione dal vertice destro dell’area batte quasi a botta sicura, ma centrale. Blocca Rui Patricio.

6′ – TRAVERSA INTER. Barella ha tanto spazio per calciare dal limite, la traversa salva la Roma.

2′ – GOL DELL’INTER: DZEKO. Sbaglia Karsdorp, Perisic riparte veloce a sinistra, cross a centro area, buco di Smalling e piattone al volo di Dzeko che batte Rui Patricio. Partenza in salita per la Roma.

0′ – Fischia Di Bello, comincia Inter-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA SAN SIRO

Ore 20:00 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale. Confermate tutte le anticipazioni: gioca Veretout al posto di Cristante, a sinistra torna Vina.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra Milano, ma clima abbastanza rigido. Terreno di gioco in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. All.: S. Inzaghi.

A disp.: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, De Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Gagliardini, Vecino, Lautaro.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

GUARDALINEE: Galetto e Vecchi.

IV UOMO: Gariglio.

VAR: Pairetto.

AVAR: Preti.

Giallorossi.net – A. Fiorini