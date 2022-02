INTER-ROMA 2-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce dalla Coppa Italia, battuta 2 a 0 sul campo dell’Inter. Prestazione modesta dei giallorossi, che non riescono a impensierire i nerazzurri. Si salvano solo Mkhitaryan e Rui Patricio, il resto è uno spettacolo desolante.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera a San Siro per affrontare la squadra di Inzaghi:

Rui Patricio 6 – Annichilito da due prodezze su cui non può fare nulla. Salva la porta con una bella parata dopo una gran botta di Barella.

Mancini 5,5 – Fa quello che può, e stasera è probabilmente il migliore di una pessima difesa. Incassa il solito giallo a cui ormai è abbonato fisso.

Smalling 4,5 – Brutta partita per l’inglese, che buca malamente in occasione del gol di Dzeko. Un errore pesantissimo che incide in modo decisivo sull’inerzia del match.

Ibanez 5 – In evidente affanno contro le giocate degli attaccanti nerazzurri. Nell’intervallo alza bandiera bianca per un problema fisico. Dal 46′ Kumbulla 5,5 – Entra in campo nella ripresa e non gioca una partita deprecabile. Nel finale però si distrae anche lui.

Karsdorp 4,5 – Primo tempo da mani nei capelli, devastato da Perisic. Va un pochino meglio nella ripresa, ma non basta di certo a salvare una prestazione molto mediocre.

Veretout 5 – Irriconoscibile. Sembra il fratello anziano del giocatore che avevamo apprezzato tempo fa. Dal 70′ Cristante sv.

Sergio Oliveira 5 – Si piazza in cabina di regia, ma fatica a fare gioco. Gioca a ritmi bassi, finendo per essere fagocitato dalla mediana nerazzurra. Dal 70′ Pellegrini sv.

Mkhitaryan 6 – L’unico giocatore a dare segnali di vita. Quando si accorge che è tutto tempo sprecato, finisce per arrendersi anche lui.

Vina 4,5 – Prestazione di una pochezza sconsolante. Dal 76′ El Shaarawy sv.

Zaniolo 5 – La classe non gli manca, ma oggi gioca una partita deludente. Nel primo tempo fallisce un gol che poteva cambiare la partita.

Abraham 5,5 – Servito poco e male, cerca di mettersi in proprio con qualche giocata fine a sé stessa. Dall’88’ Felix sv.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma non ha gioco, temperamento e qualità. Arrivati a questo punto della stagione ci si aspettava qualcosa di meglio da questa squadra, apparsa anche oggi decisamente modesta sotto ogni aspetto. Sfuma il primo obiettivo stagionale senza colpo ferire.

Giallorossi.net – A. Fiorini