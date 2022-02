MOURINHO: “Abbiamo giocato bene, il secondo gol ha cambiato la partita e l’arbitro. San Siro sarà sempre casa mia, ma ora amo la Roma”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Inter-Roma di Coppa Italia.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A MEDIASET

E’ prevalsa la parte emozionale o quella calcistica?

“Sono due cose completamente diverse, che possono coesistere. Il modo in cui mi hanno aspettato qui, il signor Zhang, Marotta e Javier (Zanetti, ndr), il fantastico regalo che mi hanno fatto prima della partita… La gente è stata fantastica con me. Questo è il lato emotivo che non posso nascondere mai e per il quale posso solo dire grazie, è un rapporto eterno, non si nasconde qualcosa del genere. Ma sono venuto qui per vincere, con la mia Roma, per la mia gente che oggi è quella romanista. Non siamo riusciti a vincere la partita, non posso dimenticare. Non posso dimenticare ma se blocco i primi 5 minuti della partita ho visto una Roma che ha giocato molto bene, contro una squadra con cui non è facile giocare bene. Nel primo tempo abbiamo avuto due opportunità enormi di fare gol, nella prima occasione ho visto la palla dentro, la seconda di Zaniolo è una grandissima opportunità. Nel secondo tempo la partita stava ogni minuto in più nel nostro lato: controllo, bene il recupero palla, senza creare grandi opportunità anche perché i difensori dell’Inter sono fortissimi nell’uno contro uno, ma abbiamo fatto una buona partita. Il secondo gol ovviamente ha cambiato la partita e ha cambiato anche l’arbitro, che tatticamente è stato bravissimo. Ha fatto una partita fino al 2-0 e poi ne ha fatto un’altra. Lui è stato molto bravo”.

Però l’arbitro l’ha ammonita.

“Per il suo curriculum vitae è una cosa bella un’ammonizione a Mourinho…”

Pinto prima della partita ha detto che un ragazzo come Zaniolo va tutelato e che è un bambino d’oro, un’espressione che lei ha usato tempo fa.

“Non parlo più”.

Perché?

“Non cambia, è così dall’inizio della stagione e non cambia. Per questo ho detto che l’arbitro è stato tatticamente molto bravo. Tanti gialli che c’erano non sono stati dati, per noi invece è troppo facile. Dopo il 2-0 la partita è stata un’altra e si può fischiare in un altro modo. Solo un arbitro di qualità può fare questo, lui è un arbitro di qualità”.

Che regalo le hanno fatto?

“Un San Siro bellissimo, uno stadio bellissimo che dice che questa è casa mia e sarà sempre così. Ma non voglio che la gente dimentichi che ora la Roma è casa mia, amo la mia Roma e sono molto triste perché abbiamo perso”.