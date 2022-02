INZAGHI: “Abbiamo meritato di andare in semifinale, non era semplice battere la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel quarto di finale di Coppa Italia che si è appena giocato a San Siro.

Di seguito le tutte dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni di Mediaset:

Dimostrato di aver dimenticato il derby che poteva essere un colpo duro…

Io penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non era semplice, la Roma ha qualità con una ottima rosa. Abbiamo meritato la semifinale sapendo che venivamo da una brutta battura di arresto. Organizzare una partita così, non era semplice.

Tanti impegni difficili dopo questa semifinale. Bastoni?

Speriamo che per Bastoni non sia niente. Purtroppo è ricaduto male. Ora i medici faranno gli esami, speriamo di non perderlo per troppo tempi.

Tante pause nel corso della partita. La squadra deve migliorare nel far girar palla oppure deve cercare di abbassarsi?

Chiaramente comandare la partita non è semplice, lo stiamo facendo quasi sempre. Dobbiamo mettere in conto gli avversari. Ci sono dei momenti in cui la squadra deve sapere soffrire, anche se questa sera per poco. In quei momenti bisogna mantenere la porta inviolata.

In questo momento Perisic è indispensabile, sei d’accordo?

Penso che sia un giocatore che da inizio anno sta avendo un livello altissimo. Come tutti. L’Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions, in Coppa italia. Abbiamo avversari forti, cammino difficile con altre due partite. Volevamo la semifinale di Coppa Italia contro una ottima squadra come la Roma con un grande allenatore e ci siamo riusciti.