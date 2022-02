KUMBULLA: “Abbiamo sbagliato l’approccio, per l’Inter la partita si è fatta facile”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Marash Kumbulla parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa a San Siro:

Mourinho ha detto che non è possibile prendere un gol così dopo 2 minuti.

Come ha detto il mister, sicuramente abbiamo sbagliato l’approccio e dopo la partita si è fatta in discesa per l’Inter. Dobbiamo migliorare in questo, dopo i primi 5′ abbiamo fatto bene ma per loro la partita si è fatta facile.

Non ha responsabilità di questa sconfitta ma in difesa troppa insicurezza nell’impostazione, è una criticità?

Sinceramente non ci ho mai fatto caso e non vedo questo, sicuramente dobbiamo migliorare. Non siamo nella posizione di poter dire di star facendo tutto bene ma sono orgoglioso dei miei compagni, possiamo fare di più.

Come mai non si vede un salto di qualità?

Dobbiamo essere più costanti durante la partita. Forse è un problema di mentalità, nei momenti negativi dobbiamo essere più squadra.

Un’impressione: contro il Genoa impacciati nel primo tempo, poi nella ripresa avete giocato e meritavate di vincere. Come mai questa differenza con la partita di oggi? Perché per cambiare l’atteggiamento Mourinho deve togliere un difensore per mettere un attaccante?

Contro il Genoa abbiamo faticato nel primo tempo, non siamo riusciti a vincere non solo per errori nostri. Oggi c’era un’altra squadra, dobbiamo essere più costanti durante la partita.