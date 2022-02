Roma, niente impresa: soliti vizi, in semifinale ci va l’Inter

AS ROMA NEWS – In pochi si aspettavano l’impresa, ma in parecchi si auguravano di vedere una Roma migliore a San Siro. I giallorossi invece escono battuti per due a zero non riuscendo a creare grossi grattacapi a un’Inter a cui è bastato partire a razzo e chiudere in surplace per passare il turno.

La Roma entra in campo con il solito approccio sbagliato, molle e distratta, e l’Inter ne approfitta: Perisic scappa a un Karsdorp a dir poco sbadato e mette un bel cross a centro area bucato clamorosamente da Smalling, Dzeko calcia al volo e non dà scampo a Rui Patricio.

Lo svantaggio rende una sfida già durissima alla vigilia quasi proibitiva, e la qualificazione diventa l’Everest per la Roma. La squadra sbanda e la traversa salva i giallorossi da un raddoppio che pareva scontato. Poi però la partita torna più equilibrata e Zaniolo si divora il gol del pari calciando addosso ad Handanovic.

Nella ripresa la pressione della Roma si fa leggermente più concreta, ma non è comunque in grado di creare grossi grattacapi dalle parti del portiere nerazzurro se non con una conclusione, deviata, di Oliveira dalla distanza. Troppo poco. E così Sanchez a venti minuti dalla fine cala l’asso che chiude i giochi: grandissimo destro dalla lunga distanza che si spegne sotto l’incrocio dei pali.

La Roma si arrende e sparisce definitivamente dal campo, rendendo del tutto inutili gli ingressi di El Shaarawy, Pellegrini e Cristante. La squadra di Mourinho conferma di avere poche idee di gioco, ma è soprattutto nella qualità dei singoli e nella grinta del collettivo che sembra mancare in modo preoccupante.

Intanto sfuma il primo obiettivo stagionale. Ora alla Roma resta la Conference League, probabilmente il traguardo sulla carta più semplice da raggiungere, e un campionato che però rende molto difficile la conquista del quarto e perfino quinto posto. Ma non è questo il momento di mollare. Domenica alle 18 la squadra farà visita al Sassuolo privo di Scamacca e Raspadori: vincere diventa quasi un passaggio obbligato.

Giallorossi.net – A. Fiorini

