Abraham si fa male: contro il Sassuolo anche la Roma rischia di giocare senza attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il problema alla coscia sinistra accusato da Tammy Abraham nel finale di Inter-Roma mette in apprensione Mourinho.

L’attaccante inglese ha dovuto lasciare il campo zoppicando per fastidio muscolare che andrà valutato con attenzione nelle prossime ore: il centravanti rischia di dover dare forfait per la partita di Sassuolo in programma domenica prossima alle ore 18.

Se così fosse, sarebbe un bel problema per Mou che dovrà rinunciare anche a Zaniolo causa squalifica. Se la Roma dovesse fare a meno di Abraham, non è da escludere un ritorno al 4-2-3-1 con Pellegrini sulla trequarti, Mkhitaryan a destra, El Shaarawy (o Felix) a sinistra e Shomurodov di punta.

Se invece l’allenatore portoghese decidesse di continuare con il 3-5-2, con il rientro di Pellegrini a centrocampo, Mkhitaryan giocherebbe più avanzato, in tandem con Eldor.

S preannuncia dunque una sfida tra due squadre “spuntate”: anche il Sassuolo domenica non potrà contare su Scamacca e Raspadori, entrambi squalificati, e dovrà puntare sull’ex giallorosso Defrel in attacco.

Giallorossi.net – A. Fiorini

