Spinazzola, è il momento della verità: arriva Lempainen, si decide sul suo rientro

NOTIZIE AS ROMA – Sta per arrivare il momento della svolta per Leonardo Spinazzola, ora davvero molto vicino all’atteso ritorno in campo.

Venerdì prossimo è infatti atteso a Trigoria il finlandese Lasse Lempainen, il chirurgo che ha operato il terzino giallorosso lo scorso luglio al tendine d’Achille. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Con lui Spinazzola effettuerà test fisici e strumentali per due giorni al termine dei quali saprà se potrà finalmente tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni.

Per Leonardo è il momento della verità. Anche Mourinho incrocia le dita: riavere a breve Spinazzola in campo sarebbe una manna dal cielo per la Roma, che ha sentito parecchio la sua mancanza su quella fascia.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!