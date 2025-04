(LIVE!) INTER-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Pellegrini, Soulè a destra, Shomurodov-Dovbyk in attacco

Cinque giornate alla fine del campionato, con la Roma che oggi è di scena a San Siro per affrontare l’Inter capolista e provare ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi e mantenere vivo il sogno di un posto in Europa. I nerazzurri però, dopo i pesanti kappaò subiti contro Bologna e Milan, devono riscattarsi per non subire il sorpasso del Napoli in vetta.

IL PREPARTITA LIVE DA SAN SIRO

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento per la partita di oggi con un tweet: Ranieri vara una formazione molto offensiva con Soulè e Pellegrini in campo oltre al tandem Shomurodov-Dovbyk in attacco. Restano fuori Saelemaekers e Paredes.

Ore 13:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.

Ore 13:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Pellegrini, Cristante, Konè, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso al momento sopra Milano, ma non piove. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Ranieri sembra orientato a puntare su un 3-5-2 con Soulè al fianco di Dovbyk, ma l’undici è ancora tutto da confermare.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Zielinski, Dumfries, Asllani, Zalewski, Correa, Taremi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Pellegrini, Cristante, Kone, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Salah-Eddine, Rensch, Hummels, Saelemakers, Pisilli, Gourna-Douath, El Shaarawy, Baldanzi.

Arbitro: Fabbri (Ravenna). Assistenti: Costanzo-Passeri. IV Uomo: Marinelli. Var: Di Bello. Avar: Piccinini.

