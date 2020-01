(LIVE!) JUVENTUS-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Cristante, tornano Florenzi e Kolarov

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quarto di finale di Coppa Italia a gara secca quello che si gioca stasera all’Allianz Stadium tra la Juventus padrona di casa e la Roma. Chi vince passa alle semifinali, dove ci sarà una tra Milan e Torino.

Trasferta proibitiva per i giallorossi, che affrontano la squadra che guida il campionato ormai da anni senza i suoi due giocatori più importanti. Fonseca si affida a Kalinic e spera che il digiuno del croato finisca stasera.

Ore 19:45 – Ecco il tweet della Roma con il suo schieramento:

📋 Ecco la nostra formazione per #JuveRoma di #CoppaItalia ⚡️

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma, comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo:

Formazione ufficiale AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic#ASRoma #JuveRoma @tempoweb

