PETRACHI: “Stiamo pensando a un giovane attaccante per il futuro della Roma. Politano? Vedremo nei prossimi giorni”

JUVENTUS ROMA DICHIARAZIONI PREPARTITA – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Juventus e la Roma. Ecco le dichiarazioni del ds sulla partita che si sta per giocare allo Stadium:

Quanto vale per voi la Coppa Italia?

“E’ molto importante. Abbiamo detto ai ragazzi che vogliamo arrivare in fondo. Vedo una squadra concentrata e che ha voglia di far bene”.

L’assenza di Dzeko?

“E’ un giocatore importantissimo, ma Kalinic è in forma e sta bene. Spero di vedere il giocatore che abbiamo visto a Parma, sono fiducioso”.

Si parla di Politano vicino al Napoli…

“Oggi preferisco non parlare di calciomercato, l’operazione Spinazzola-Politano era chiusa poi di quello che succederà ne parleremo nei prossimi giorni.”

Pensate al dopo Dzeko?

“Abbiamo Kalinic in prestito dall’Atletico Madrid, a fino anno faremo le nostre valutazioni. Mettere dentro un giovane fa parte della nostra filosofia, ma è un discorso prematuro. Inserire in futuro un giovane che diventi l’attaccante della Roma è un qualcosa a cui stiamo pensando”.