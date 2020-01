CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo mercoledì 22 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:30 – Dani Olmo (21) è vicino al Lipsia, che sta accelerando per chiudere intorno ai 22-23 milioni di euro. Roma e Milan erano interessate allo spagnolo, ma i tedeschi ora sono in netto vantaggio. (Calciomercato.it)

Ore 12:50 – Juan Jesus (28) è sempre più vicino alla Fiorentina, con la formula del prestito con obbligo di riscatto per circa 4-5 milioni. In estate invece sarà ceduto Fazio (32) e riscattato Smalling. (Gazzetta.it)

Ore 11:15 – Se la Roma non inserisce l’obbligo di riscatto per Politano (26) difficilmente sbloccherà l’affare. Suso (26) l’alternativa, poi Shaqiri (28) e Januzaj (24). Ma non sono da escludere sorprese. (Paolo Rocchetti su Twitter)

Ore 10:30 – La Roma vuole a tutti i costi arrivare a dama con Castrovilli (22) per il mercato estivo ed è pronta a sacrificare Riccardi (18) pur di portare a Trigoria il talento della Fiorentina. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Oggi gli agenti di Januzaj (24) incontreranno la Real Sociedad per chiedere la cessione: resta forte l’opzione Roma, meno concreta quella che porta al Milan. (Calciomercato.com)

Ore 9:30 – La Fiorentina tentenna per Juan Jesus (28), il Cagliari si inserisce e punta al sorpasso. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Si svolgeranno domani le visite mediche di Ibanez (21) per la Roma. (Tele Radio Stereo)

Ore 9:00 – Non è ancora tramontata l’ipotesi Villar (21) per la Roma, i giallorossi continuano a seguire il centrocampista dell’Elche. (Il Messaggero)

