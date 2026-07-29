LIVE | ORE 20:00 – ABDE PISTA DIFFICILE, IL GIOCATORE DUBBIOSO
Si raffredda sensibilmente la pista che porta ad Abde Ezzalzouli. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, al momento non c’è un accordo tra il giocatore e la Roma e la trattativa si presenta più complicata del previsto. L’esterno marocchino percepisce un ingaggio elevato al Betis, club che nella prossima stagione giocherà la Champions League, e trovare un’intesa economica non sarà semplice. A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la richiesta degli spagnoli, che continuano a valutare il cartellino circa 45 milioni di euro, una cifra che la Roma, allo stato attuale, non sembra intenzionata a investire per lui.
LIVE | ORE 12:40 – MORETTO: “ORE CALDE PER ABDE, IL BETIS CHIEDE 45 MILIONI”
La Roma accelera per Abde Ezzalzouli. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Spagna, anche Matteo Moretto conferma il forte interesse del club giallorosso per l’esterno offensivo del Betis Siviglia, definendolo un “giocatore meraviglioso” e indicando la trattativa come una delle più calde di queste ore. Secondo quanto riferito dal giornalista, il Betis valuta il classe 2001 45 milioni di euro, mentre la Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo 35 milioni più bonus. Una distanza ritenuta colmabile, tanto che le parti potrebbero lavorare nei prossimi giorni per trovare un punto d’incontro.
La società giallorossa, infatti, sarebbe decisa a puntare sul marocchino e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire l’evoluzione dell’operazione. Situazione diversa, invece, per Antonio Nusa. Sempre secondo Moretto, la forbice economica tra la richiesta del Lipsia e l’offerta della Roma resta molto più ampia, rendendo la trattativa decisamente più complicata rispetto a quella per Abde.
IN AGGIORNAMENTO…
mi sta bene tutto ciò che va bene a gasperini e d’amico, però sbrigatevi
Da Elsha a Elza, non sarebbe male!
stamattina erano 60 mo so 45 vediamo se stasera sono 30 🤣🤣🤣🤣
Magari. Il top
Io sarei più contento con Moreira, anche se gioca più indietro.
Se si concretizza è un acquisto eccezzionale, veloce con buon piede ( fare memoria nelle partite ai mondiali) Voglia Dio !!
non ha giocato i mondiali
Non mi sembra che ci fosse ai mondiali…
Ai mondiali non c’era per infortunio.
Me sa che alla memoria devi dargli una controllata, visto che ai mondiali non ha giocato
A Sub Zero ma che stai a di’ ai mondiali non c’era😂😂😂😂😂
Gli si era ghiacciata la TV durante i mondiali
hahahahahah ma non stavano offrendo 55+5 perché 60 per Nusa erano troppi?
comunque seconda notizia su abde nel giro di meno di 3 ore, quindi secondo me arriva
di solito quando accade così hanno quasi finito. invece le telenovele di solito finiscono male
e comunque Ezzalzuli sarebbe un ottimo colpo visto che soprattutto al suo aiuto e a quello del goat Antony (sull’ altra fascia) il Betis è andato in Champions
A vederlo su YouTube, per quello che conta, sembra forte.. Mi fido del tecnico e ds, il prossimo anno potrebbe essere quello buono non dobbiamo sbagliare nulla sul mercato
daje chiudete pe questo che è più forte de sammerwil prima che qualche club ciò ruba
C’e’ il Newcastle forte su Ezzalzouli. Se la Roma non chiude in poche ore dubito fortemente che vada in porto.
Io i giocatori africani li lascerei perdere. Perderli due mesi per la coppa d’africa ha poco senso
Che io sappia anche la Coppa d’Africa non si terrà più con l’attuale frequenza. Questo rende molto più appetibile acquistare giocatori africani
Si gioca d’estate quest’anno
si gioca d’estate la coppa d’africa
Ottimo giocatore
questo si ché forte bel giocatore
Io non lo so’ se arriva, ma per me il marocchino è un gran bel giocatore e non lo dico perchè lo dice ‘sto ragazzo quà’, ‘sto Moretto, che io (colpa mia) non sapevo manco chi fosse fino a qualche settimana fà e mo’ è diventato piu’ famoso de tutti.
Per me, stiamo a livello di Nusa o di Summerville (per me è piu’ forte di quest’ultimo) e probabilmente costerebbe meno.
Poi regà, questa è la mia opinione e massimo rispetto per tutte le altre, per me “Magara”.
mi raccomando facciamocelo sfuggire come gli greewood e summerville…risparm8ando il milioncino
buon per te che ci hai creduto, che sia saltato per un milioncino
Vabbè Gianluca je stai pure a risponne..lo chiama pure milioncino poi come se crescessero sull’alberi come le pere
Mi sembra uno buon giocatore questo soprattutto per Gasperini. Speriamo di prenderlo . Il prezzo è accettabile e mi sembra una trattativa con buona probabilità di successo viste le parti. Anche l’ingaggio non dovrebbe essere esagerato….forza Roma..❤️❤️
Magari ce casca…forte vero. Lo ritengo piu’ forte di Nusa. Con Malen e Dybala facciamo impazzire le difese avversarie.
Quanti nomi girano !!!! Sembrano tutti buoni e impossibili o difficilissimi. Abbiate pietà di noi!
Ma i nostri pezzi pregiati? Konè e Soulè manco a li cani? che storia è questa? Di tutti si sa tutto dei nostri silenzio tombale. Rimaniamo cmq fiduciosi ma ce state a fa sudà più del caldo….
Per i nostri aspettano la fine d’agosto così ce pjano x il collo cciloro…..
Non so voi ma per movenze e tutto ricorda molto Perotti. Giocatore sontuoso nonostante venisse dal Genoa. Magari
questo e forte forte , Ha meno sprint degli altri due ma palla al piede ha tante opportunita non rietra solo e tira va sul fondo crossa e poi e un po salemeker cioe a lvl di giocatore per come sta in campo come da un apporto anche a lvl tattico . per me se lo prendono abbiamo fatto bingo , se prendono anche moreira me preparo per il Circo M….:)
Colpo TOP.
Magari.
37+ bonus+ Angelino e s’abbracciamo. Daje!!
giocatore normale
cambia la TV che ce l hai ancora in bianco e nero
ci abbiamo giocato contro in Europa league un paio d’anni fa… mi ricordo che mi impressionò parecchio.
ma bisogna essere veloci. vai paghi e fai mettere la firma. se no esce l’ennesima squadra coi soldi infiniti e te lo frega….
A che ora arrivano arabi o turchi a soffiarcelo?
non lo conoscevo ma da quello che ho visto esplosività pazzesca e sa essere egoista/altruista al momento giusto
Stavolta ci siamo davvero …. Castro , elzazzuoui , magari Reyes, un bel centrocampista e Ruggeri cessioni eddine, angelino, e quelle minori ( non cediamo cherubini) ed abbiamo una rosa top
Il peggiore tra tutti i nomi usciti.Mi auguro non sia lui
dai video sembra forte ma in ordine preferirei
Nico Williams
El Mala
Leao
Nusa
Ezzalzouli
leao e bono per le discoteche nusa e meno forte,, nico costera si e no 120 milioni e el mala non te s e filato per niente anche con 50 milioni indovina chi rimane???
Nico Williams ?
Non solo costa troppo ma non siamo ancora in posizione di prenderlo. Lui se ne va solo per uno dei top 5/6 club del mondo.
Per Max64rm ed il principe. scusate l errore nell aver messo la sua partecipazione al mondiale. mi sono confuso con altra competizione. …Forte comunque 😉
Se si dovesse riuscire a chiudere Ez Abde, Koulierakis e magari Moreira con un colpo low cost come Reyes a destra, la Roma sarebbe nettamente rinforzata. Sarebbe un mercato da 9 anche con una cessione importante (Kone?) che verrebbe comunque rimpiazzata almeno per numero. Certo che per me il metronomo in mezzo al campo alla Roma manca da anni però niente da dire per il resto.
Compà,senza metronomo si fa musica ugualmente.
Non lo conosco, ma di dove è Ziculì? Se sta bene a Gasperini a me sta ancora meglio. Forza Ziculì!!
Per quel poco che lo conosco mi piace perchè sa superare l’uomo senza incaponirsi in dribbling fine a se stessi. Mi sembra meno “fumoso” di altri. Spero che lo prendiamo anche perchè qua c’è sempre il rischio che rimaniamo con il cerino in mano e finiamo nella palude dei ripieghi di seconda scelta
Non vorrei ci fosse il solito bailamme di cifre. Prima la clausola era di 60 milioni, avvicinabile da uin’offerta di 55 + 5 di bonus. Mo diventa 35 + bonus l’offerta e 45 la richiesta del Betis……..
Impresentabile!
Ma dove siamo! Su scherzi a parte? Questo giocatore non è da Roma. Non lo vorrei nemmeno gratis!
Vediamo (se è, sarà roba di ore…).
La certezza è che Nusa non verrà.
Meglio così, tutto sommato.
Nathan,tu speri che non venga perché dopo diventiamo ancora più forti di voi…..Preno’tati per il ponte di Ariccia
Comincia la tarantella….. Se manca l ‘ accordo col giocatore che senso ha fare offerte al club … E niente, l’acquisto dell’ esterno alto sinistro sta diventando una barzelletta. Boh, c’è la faranno i nostri eroi? Alla prossima puntata.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.