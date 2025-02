(LIVE!) MILAN-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma quello che andrà in scena stasera a San Siro: rossoneri e giallorossi proveranno ad aggiudicarsi la semifinale e restare in corsa per una competizione che, visto il campionato deludente delle due squadre, può essere un obiettivo importante con cui salvare la stagione.

La squadra di Conceicao proverà a sfruttare il fattore casa e l’entusiasmo portato dai nuovi acquisti, mentre quella di Ranieri dovrà appellarsi ai suoi big per sbancare San Siro e tenere vivo il sogno della finalissima.

LE ULTIME LIVE DA SAN SIRO

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Milano, clima piuttosto rigido. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma da sciogliere soprattutto il ballottaggio a destra tra Celik e Rensch.

MILAN-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Jimenez. All.: Sergio Conceiçao.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri

A disp.: –

ARBITRO: Piccinini di Forlì. ASSISTENTI: Cecconi-Ceccon. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Fabbri. AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini