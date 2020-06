La Roma si squaglia a San Siro (2-0): Rebic e Calhanoglu spengono le speranze Champions

AS ROMA NEWS – A quattro giorni dalla vittoria contro la Samp, la Roma di Paulo Fonseca torna in campo a San Siro per affrontare il Milan di Pioli. Il match sarà caratterizzato dal gran caldo, disputandosi in pieno pomeriggio: nel capoluogo lombardo sono previsti oltre 30 gradi.

L’allenatore giallorosso cambierà parecchio rispetto all’undici titolare visto contro i doriani. La Roma ha bisogno dei tre punti per tenere viva la speranza di un posto in Champions, ma l’impegno di oggi non è affatto facile nonostante i rossoneri debbano rinunciare a Ibrahimovic. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

MILAN-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita: la Roma si squaglia a San Siro, finisce due a zero per il Milan. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi spariscono dal campo e vengono battuti dai modesti rossoneri che però meritano i tre punti. Per Fonseca un bruttissimo passo falso, la corsa Champions è probabilmente chiusa definitivamente.

91′ – Ammonito Veretout, anche lui era diffidato e salterà Roma-Udinese.

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – GOL DEL MILAN. Segna Calhanoglu dal dischetto. Notte fonda per una Roma inguardabile.

88′ – Calcio di rigore per il Milan. Steso Theo Hernandez dopo un controllo errato di Diawara.

82′ – Ultimi due cambi per la Roma: dentro Pastore e Diawara, fuori Pellegrini e Cristante.

77′ – Cambio Milan: dentro Leao, fuori Rebic.

76′ – GOL DEL MILAN. Errore di Zappacosta, ennesimo retropassaggio sbagliato: ripartenza dei rossoneri che tirano tre volte in porta, prendono anche un palo, prima del gol definitivo di Rebic.

69′ – Doppio cambio Roma: dentro Perotti e Kalinic, fuori Mkhitaryan e Dzeko.

67′ – Ancora Milan, che sta crescendo: tiro di Paquetà deviato da Mancini, Mirante deve distendersi per salvare in angolo!

65′ – Occasione Milan: rossoneri che sfondano a sinistra, Calhanoglu calcia da posizione defilata, Mirante manda in angolo!

62′ – Ammonito Rebic per proteste.

60′ – Brutto secondo tempo della Roma, che per ora non è riuscita a costruire una sola occasione da gol.

58′ – Cambio Roma: dentro Perez, fuori Kluivert.

54′ – Cambi Milan: dentro Paqueta e Saelemaekers, fuori Castillejo e Bonaventura.

50′ – Ritmi sempre bassi, la partita fatica ad accendersi.

47′ – Brutto errore di Spinazzola che sbaglia retropassaggio, fortunatamente Rebic non riesce ad approfittarne, anticipato di un soffio da Mirante!

46′ – Si riparte, per ora nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: zero a zero tra Milan e Roma. Meglio i giallorossi in questo primo tempo, anche se le emozioni sono state poche. Dzeko e Calhanoglu, entrambi di testa, hanno avuto le occasioni migliori.

45′ – Calhanoglu impensierisce Mirante su punizione, palla in angolo.

41′ – Ammonito Catillejo per un fallo su Dzeko.

39′ – Occasione Milan! Cross dalla sinistra per Chalanoglu che di testa da ottima posizione manda alto!

33′ – Cooling break per le due squadre.

32′ – Buona azione della Roma sull’asse Mkhitaryan-Zappacosta, cross teso del terzino su cui chiude la difesa dei rossoneri in angolo.

30′ – Mirante, che rischio! Il portiere tenta un dribbling pericoloso su Rebic, che fortunatamente gli riesce!

27′ – Prima chance per il Milan: Bonaventura ha spazio al limite e prova il destro appena entrato in area, palla alta.

23′ – Ammonito Pellegrini. Era diffidato, salterà Roma-Udinese.

22′ – La Roma sta spingendo, meglio i giallorossi in questa fase del match. Milan in difficoltà.

20′ – Grande occasione per la Roma! Cross di Kluivert dalla sinistra, Dzeko a centro area stacca a due passi da Donnarumma ma manda a lato di un soffio!

19′ – Primo squillo della Roma: Dzeko lancia a destra Mkhitaryan, l’armeno si allarga e mette un bel tiro-cross sul secondo palo per Kluivert che però non arriva sul pallone.

10′ – La Roma prova a fare gioco con Dzeko che si abbassa a centrocampo e dialoga con i trequartisti, ma per ora non è mai riuscita ad arrivare al tiro.

5′ – Trascorsi i primi cinque minuti, ritmi bassi al momento. Fase di studio.

1′ – Fischia Giacomelli, comincia Milan-Roma!

Ore 16:15 – La Roma comunica il suo undici titolare con il consueto tweet:

Ore 15:45 – Comunicata da Sky Sport anche la formazione ufficiale del Milan:

Ore 15:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma che scenderà tra poco in campo a San Siro comunicata da Sky Sport:

Ore 15:00 – Attese diverse novità di formazione in casa Roma rispetto al match di mercoledì. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte definitive di Fonseca e Pioli.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disp.: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Duarte, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Leão, Colombo.

All.: Pioli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Spinazzola, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Diawara, Pastore, Under, Perez, Perotti, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti: Paganessi e Valeriani. IV uomo: Manganiello. VAR: Orsato. AVAR: Preti.

Giallorossi.net – G. Pinoli