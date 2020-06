Sky Sport: “Under-Napoli, in corso una trattativa molto seria con la Roma”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Cengiz Under non partirà titolare nemmeno oggi contro il Milan, al suo posto Fonseca gli ha preferito Kluivert. Il turco è al centro delle voci di mercato e su di lui sta spingendo forte il Napoli di De Laurentiis.

Stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti, la trattativa tra la Roma e il club partenopeo è “molto seria”, con gli azzurri che vogliono il turco per sostituire il partente Callejon. I giallorossi sperano di fare una sostanziosa plusvalenza e valutano Under circa 30 milioni di euro.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile inserimento di Milik nell’affare, ma al momento questa ipotesi non sembra prendere quota: la Roma si vuole tenere stretta Dzeko, e per il ruolo di vice punterà molto probabilmente su un giovane attaccante di prospettiva.