Lazio-Fiorentina, il rigore su Caicedo fa infuriare i viola: “Inesistente, è una vergogna”

ALTRE NOTIZIE – La Lazio vince in rimonta sulla Fiorentina e lascia aperta la corsa scudetto con la Juventus che resta a 4 punti. Ma il modo in cui la squadra di Inzaghi è riuscita a ribaltare la partita contro un’ottima viola lascia parecchi strascichi e code polemiche.

Tutto accade al minuto 65 del match: Caicedo entra in area di rigore, salta il portiere e cade a terra per un presunto contatto con Dragowski. Il Var non interviene nonostante l’attaccante biancoceleste sembra aver palesemente cercato il contatto come si capisce dai replay.

Il gol dell’uno a uno riapre la partita, poi sarà Luis Alberto a spostare l’ago della bilancia a favore della Lazio. Pradè a fine gara era furioso: “Gli episodi hanno determinato l’andamento della partita. C’era l’espulsione di Bastos nel primo tempo, il rigore è molto dubbio e infine c’era un rigore su Ribery. Quella di Bastos è espulsione netta. Il rigore poi… Caicedo è già in caduta, va lui a cercare il contatto. È stato furbo, ma non credo ci fosse il rigore. Almeno gli episodi potevano essere rivisti alla Var. Dragowski arrabbiato? Lo siamo tutti. È un peccato perché gli episodi hanno determinato l’intera gara e ci hanno fatto perdere la partita”.

Ma il più duro di tutti è stato Pietro Barone, figlio di Joe, braccio destro di Commisso, che su Twitter non ha usato mezze misure: “So come funziona il calcio ma è una vergogna. Perché non hanno usato il VAR? Caicedo si è buttato, rigore inesistente. Seguo il calcio da una vita, so come va. Ma certe volte non voglio credere sia ancora così. È veramente una vergogna”.