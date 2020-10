(LIVE!) MILAN-ROMA: 1-0 (2′ Ibrahimovic)

AS ROMA NEWS – Monday night di grande calcio quello di questa sera: a San Siro, purtroppo ancora vuoto a causa della nuova ondata di Coronavirus, si affrontano il Milan capoclassifica a punteggio pieno e la Roma di Fonseca, in un buon momento dopo un avvio stentato.

I giallorossi recuperano Mancini, mentre i rossoneri perdono Donnarumma e Hauge per Covid proprio a poche ore dal match. Si preannuncia una sfida molto interessante, con il Milan che proverà la prima fuga stagionale, e la Roma a caccia di un risultato che cambierebbe subito volto alla stagione.

MILAN-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

9′ – OCCASIONE ROMA! Assolo di Dzeko che a via bene a sinistra a Bennacer, entra in area e al momento della conclusione viene chiuso in angolo!

2′ – GOL DEL MILAN. Subito Ibrahimovic a segno dopo un lancio di Leao, lo svedese taglia dietro Kumbulla e deposita in rete.

0′ – Fischia Giacomelli, comincia Milan-Roma!

MILAN-ROMA, LE ULTIME DA SAN SIRO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il proprio undici titolare con un tweet.

Ore 19:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata da Sky Sport in anteprima: Mirante; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 19:15 – Questa la formazione ufficiale del Milan comunicata da Sky Sport: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Piove da questa mattina su Milano, da verificare le condizioni del campo che per ora sembra reggere. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Jungdal, Duarte, Kalulu, Dalot, Conti, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo, Maldini, Colombo.

All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Fazio, Santon, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Villar, Mayoral, Providence.

All. Fonseca.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti: Ranghetti e Mondin. IV uomo: Fabbri. VAR: Nasca.

Giallorossi.net – A. Fiorini