GIALLOROSSI IN PRESTITO – Brilla Under. Esordio opaco per Kluivert. Male Bianda. Panchina per Florenzi, Coric, Riccardi e Bouah

AS ROMA NEWS – Giornata in chiaroscuro per i calciatori della Roma in prestito. Cominciamo la nostra consueta rassegna dai match di sabato: tra i primi a scendere in campo è stato Justin Kluivert, finalmente titolare con la maglia del Lipsia. Prestazione non memorabile dell’olandese, sostituito al 65′ da Dani Olmo quando il punteggio era sull’1 a 1. Il club della Red Bull ha poi avuto la meglio sull’Herta Berlino per 2 a 1.

Rimane a guardare Alessio Riccardi nell’ennesima sconfitta del Pescara, battuto 2 a 0 in casa dal Frosinone. Non gioca nemmeno Coric nell’umiliante e storica sconfitta rimediata in casa per mano dell’Ajax, che trionfa con il punteggio clamoroso di 13 a 0. Panchina anche per Alessandro Florenzi nella larga vittoria del PSG (4-0) sul Dijon. Stessa sorte per Fuzato, a cui l’allenatore del Gil Vicente preferisce il connazionale Denis, fra l’altro migliore dei suoi nella sconfitta di misura contro il Porto.

Gioca titolare invece William Bianda nel Zulte Warengem, che però ne prende 3 dall’Oostende: il francese, insufficiente, esce dal campo al 59′, quando ormai la partita era già chiusa sul 3 a 0 per i padroni di casa. Ancora panchina per Devid Bouah nel pareggio interno del Cosenza contro il Lecce.

Sugli allori invece il turco Cengiz Under: l’attaccante mancino entra in campo al 75′ e decide il match a favore del suo Leicester sul campo dell’Arsenal. Un accelerazione del giocatore giallorosso condita con un assist per il gol di Vardy permette ai suoi di portarsi a casa una vittoria di prestigio.

Giallorossi.net – F. Turacciolo