LIVE! Milan-Roma: positivi Donnarumma, Hauge e tre membri del gruppo squadra. La partita non è a rischio

AS ROMA NEWS – Milan-Roma funestata dal Coronavirus. Stando alle ultimissime indiscrezioni che arrivano da Milano, sarebbero almeno due calciatori positivi nella squadra, e si parla di possibili altri contagi nel club.

In questi minuti il club rossonero sta effettuando i tamponi di controllo per verificare se possano esserci falsi positivi come era già successo con Hakimi e lo stesso Gianluca Mancini. Si attendono novità, seguiranno aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Arriva il comunicato del Milan a confermare le indiscrezioni delle ultime ore: “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:40 – A breve il Milan emetterà un comunicato ufficiale per fare chiarezza sulle voci che stanno circolando con insistenza sulla positività di almeno due giocatori. Stando a quanto riferisce il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, la partita non sarebbe comunque a rischio.

🔴#MilanRoma non è a rischio. — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 26, 2020

Redazione Giallorossi.net