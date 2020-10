“ON AIR!” – PIACENTINI: “Roma club con più futuro del Milan”, ROSSI: “Stasera mi prenderei volentieri un pareggio”, PRUZZO: “Con un pari resti nel limbo, con la vittoria cambi la stagione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “MA dove stanno quelli che osannavano Pirlo adesso? L’Inter che continua a segnare grazie a Lukaku, ma se gli prende un raffreddore ma come fanno? Però solo noi facciamo schifo… Il Milan stasera è favorito, noi dobbiamo arrivare settimi (è ironico, ndr)…Se perdi hai fatto il tuo, se pareggi hai fatto un gran risultato, la vittoria non è nemmeno contemplata. Perchè passare dalla mer*a alla gloria non è contemplata nemmeno per un ambiente bipolare come questo. A prescindere da come andrà stasera, la Roma resterebbe nell’ambito che le spetta da pronostico anche se dovesse perdere, quindi non sarebbe una tragedia… Ma se la Roma vincesse, non cominciate coi titoloni a nove colonne perchè sbrocco. Non cominciano coi trionfalismi. Io stasera un pareggio me lo prenderei molto volentieri…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ un campionato folle, e secondo me la Roma può vincere a Milano. Una squadra basata su un 40enne non può essere una squadra forte. La Roma ha un ottimo attacco rispetto a loro, e secondo me se la può giocare. Può bastare Ibrahomvic per battere una squadra strutturata come la nostra? Certo, ci manca Smalling, ma non peno che la Roma sia una vittima sacrificale, il Milan non è da primo posto in classifica, assolutamente no… Per ora l’unica squadra che merita i complimenti è la Sampdoria…le altre, Lazio, Inter, Juve, non sembrano niente di che…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Roma simile al Milan come idea di sviluppo societario e come squadra che mischia giovani a giocatori esperti… Io però non farei a cambio, io mi tengo la Roma. Mi sembra una squadra con più futuro… Se fossi un allenatore da quale delle due andrei? Non saprei, la Roma ha un margine di sviluppo migliore, e quindi andrei alla Roma…che se poi vinci ti fanno una statua… Fonseca lo avrei cambiato dopo Siviglia, però Pioli è un allenatore che il salto di qualità non l’ha mai fatto pur avendo allenato in piazze importante. Su Fonseca ho questo sospetto, e cioè che il livello sia lo stesso, ma non ho la certezza. Su Pioli ho più dati per farmi questa idea… Cosa mi preoccupa della partita di stasera? Lo scontro Santon-Hernandez su quella fascia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Tonali? Nella Roma giocherebbe titolare, o almeno io lo metterei titolare al fianco di Veretout, lo completerebbe bene. Io nella Roma ho speranza, che possano fare qualcosa, mentre il Milan ha un fondo che non mi dice nulla e che aspetta solo di venderla al migliore offerente. Chi ha più futuro tra le due? Molto difficile a dirlo…Se fossi un allenatore da quale delle due andrei? Forse al Milan, è sempre un club molto blasonato…Roma vive un momento di decadenza che si riflette anche sul calcio, lì lo stadio è sempre pieno… Pioli? A me mette una tristezza…Tra lui e Fonseca a questo punto mi tengo Fonseca… Che temo di stasera? Il peso che loro hanno a centrocampo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La coppia Zalewski e Providence promette bene, guardiamoli con un occhio interessato, possono essere il nostro futuro prossimo. Di questo Providence ne parlavano molto bene quando arrivò dal PSG. A me di Fonseca e Pioli mi piacciono che non fanno i fenomeni mai, che non se la prendono con la squadra quando perdono, mi viene da apprezzare questo aspetto. Non sono due strateghi come allenatori, ma non sono manco gli ultimi arrivati… Il Milan è una squadra indida, ti colpisce quando meno te l’aspetti… Io mi aspetto una Roma domonnante, ma non si quanto dura…in quell’ora in cui gira devi fare il vuoto. Senza Perez non hai cambi davanti, tranne Mayoral che non è però un trquartista…”

Marco Juric (Rete Sport): “Finalmente sembra di uscire qualcosa di interessante dalla Primavera. La convocazione di Providence è un bel segnale per il ragazzo, Fonseca non è solito convocare i giovani tanto per. Se la Roma dovesse battere il Milan? Prenoterei un posto al Circo Massimo…scherzi a parte, sarebbe comunque un segnale, parliamo di un campione di 5 partite che andrebbe comunque analizzato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Difesa a tre? Io preferirei la difesa a quattro, però quello che dico io non conta. Pareggiare a Milano anche l’autostima crescerebbe. La Roma deve giocare una partita importante, l’importante sarebbe comunque non perdere, un pari sarebbe un risultato da prendere in grane considerazione. Dzeko e Ibra? Per me rimane Dzeko un grande giocatore. Certamente la carriera di Ibra è più importante, ma Dzeko è l’ago della Roma, quando non è in giornata la Roma perde il 50%. Per me Dzeko è un calciatore fondamentale per la Roma. Fonseca sembra sempre sotto esame, per cui non è un allenatore importante, ma ora sta facendo discretamente e magari ripete la strada di Pioli che doveva essere cacciato e invece si è conquistato il diritto a proseguire… Pronostico di Milan-Roma? Il più probabile è il pareggio, ma se devo scegliere una delle due squadre allora dico uno…”

Franco Melli (Radio Radio): “La partita di stasera? Qualsiasi cosa succeda, non è definitiva. Sul Milan c’è ancora perplessità, ma se stasera dovesse vincere di sicuro farebbe la prima fuga del campionato. Per la Roma è una partita importante per l’autostima, per capire se può avere l’obiettivo del quarto posto. Di solito la Roma a San Siro col Milan fa sempre buone partite. San Siro porta bene alla Roma… La sfida Ibra-Dzeko? Non ho dubbi, Ibrahimovic è un grande giocatore, Dzeko no. Edin ha troppi periodi in cui sparisce. Fonseca-Pioli? Fonseca è sotto esame, non ce lo dimentichiamo. Può darsi pure che da stasera cominci ad essere migliore di Pioli, vedremo. La Roma ha una precisa identità dal punto di vista societario, stanno pagando i debiti e sono sempre presenti. Il Milan ha un fondo che vuole vendere poi al migliore acquirente…Pronostico di Milan-Roma? Dico uno senza dubbio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Perchè se la pareggia resta a penzoloni e non so da che parte possa andare. Se invece vice ti cambia la stagione, saresti a ridosso dalle prime. Potresti avere delle grandi ambizioni, se la pareggi resti un po’ nel limbo… Pioli e Ibrahimvic rispetto a Fonseca e Dzeko? I due del Milan staccano chiunque, quello che stanno facendo è clamoroso, sono una spanna davanti a tutti… Dzeko però può riprendersi la Roma, arriva una partita fondamentale e vediamo se è in grado di stravolgerla… Pronostico di Milan-Roma? Dico due, con convinzione…”

