Milan-Roma, Fonseca perde Carles Perez per una tonsillite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie per Paulo Fonseca: il tecnico portoghese non potrà contare su Carles Perez, uno degli attaccanti più in forma dei giallorossi, per una tonsillite.

Lo riferisce in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport. Lo spagnolo era stato convocato dal tecnico portoghese, ma oggi il calciatore ha dato forfait e non sarà nemmeno in panchina.

I titolari sarebbero stati Pedro e Mkhitaryan, ma Fonseca perde un cambio importante per il match. A disposizione per il reparto avanzato restano dunque solo Borja Mayoral oltre al giovane Providence.