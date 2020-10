Friedkin in soccorso della Roma, ora tocca alla squadra

AS ROMA NEWS – Con l’aumento di capitale aumentato a 210 milioni da versare entro il 2021, Dan Friedkin stanno cercando di tamponare le perdite del club e gestire al meglio la difficile situazione che i texani hanno ereditato.

La nuova proprietà, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri), ha già immesso 92 milioni nella Roma, oltre a quelli versati a James Pallotta per l’acquisto. Ma i numeri della delibera del CdA dicono che non sono abbastanza. Anche per colpa degli effetti della pandemia da Covid-19, infatti, il totale dei ricavi è crollato a 141 milioni (contro i 232 di dodici mesi fa) e questo renderà obbligatorio un aumento di capitale da 210 milioni entro il 31 dicembre 2021, al posto di quello già previsto da 150 milioni al 31 dicembre 2020.

È stata anche allungata al 6 novembre la data per il completamento dell’Opa. I Friedkin stanno affrontando con coraggio la situazione. Ora sarebbe utile che la squadra gli desse una mano. Come? Con i risultati: giocare la Champions League permetterebbe alla Roma di aumentare considerevolmente i propri ricavi.

Fonte: Corriere della Sera