(LIVE!) NAPOLI-ROMA, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa con Mancini e Ibanez

AS ROMA NEWS – Grande attesa al San Paolo per la partita di questa sera tra Napoli e Roma, due squadre che in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di poter essere protagoniste assolute in campionato.

La sfida di questa sera potrà dare alcune risposte sulle ambizioni dei giallorossi, che hanno fissato nella qualificazioni alla prossima Champions League il loro principale obiettivo. Osimhen e Smalling le due grandi assenze per una sfida che si preannuncia comunque ricca di contenuti tecnici e dalle emozioni assicurate.

NAPOLI-ROMA, LE ULTIME DAL SAN PAOLO

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Napoli appena resa nota dal club partenopeo: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto:

🟥🟧🟨🐺🟨🟧🟥 📋 La nostra formazione per #NapoliRoma DAJE ROMA DAJE! pic.twitter.com/Ogd5WaSePX — AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Sky Sport: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvolo su Napoli, ma dopo una mattinata piovosa ora il tempo non promette altre precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens.

A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Politano, Petagna, Llorente.

All.: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Villar, Diawara, Mayoral, Carles Perez, Providence.

All.: Fonseca.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Tegoni-Bindoni. IV uomo: Manganiello. VAR: Calvarese. AVAR: Peretti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini