LIVE! Napoli-Roma: 1-1 (6′ Malen, 40′ Spinazzola). Intervallo: parità al Maradona dopo i primi 45 minuti

Tutto pronto al Maradona. Napoli e Roma si presentano al big match di stasera con certezze tattiche e mille cerotti, in una sfida che vale punti pesanti per l’Europa e racconta due squadre costrette a reinventarsi.
Infortuni, scelte obbligate e nervi tesi: la sfida ha perso alcuni dei suoi migliori protagonisti, ma sarà una partita vera. Qui il live di Giallorossi.net: formazioni, cronaca, episodi e tutto quello che conta, minuto per minuto. Fischio d’inizio vicino, si comincia.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
45’+2′ – INTERVALLO: il primo tempo si chiude sull’1 a 1. La Roma parte forte e la sblocca subito con Malen su assist di Zaragoza. Il Napoli non crea nulla ma trova il gol del pari grazie a una conclusione di Spinazzola deviata in modo decisivo da Pisilli.
45′ – Due minuti di recupero.
40′ – GOL DEL NAPOLI. Segna Spinazzola con un destro dalla distanza, palla deviata da Pisilli, la traiettoria diventa imprendibile per Svilar.
30′ – ROMA PERICOLOSA! Bella percussione centrale di Pisilli che prova col destro dal limite, conclusione strozzata e palla a lato.
25′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per un fallo su Vergara.
18′ – ROMA PERICOLOSA! Malen sfugge a Rahmani, entra in area e calcia col destro a incrociare, palla a lato non di molto!
15′ – Lobotka calcia dalla distanza, blocca Svilar.
6′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Zaragoza pesca Malen a centro area, destro perfetto dell’olandese e Roma avanti!!
5′ – Primi cinque minuti di buona intensità, con la Roma che spinge e pressa.
0′ – Fischia Colombo, comincia Napoli-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DAL MARADONA
Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: gioca Zaragoza dal primo minuto al posto di Soulè, il tridente sarà completato da Pellegrini e Malen. Conferme per Ghilardi in difesa e Pisilli a centrocampo.
La nostra formazione per #NapoliRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/haiwIAYC3p
— AS Roma (@OfficialASRoma) February 15, 2026
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Napoli. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, decimate dagli infortuni: Zaragoza giocherà dal primo minuto, Soulè non ce la fa e parte dalla panchina.
NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All.: Conte.
A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.
Arbitro: G. Colombo.
Assistenti: Zingarelli – Bercigli.
IV uomo: Marcenaro.
VAR: Abisso.
AVAR: Aureliano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Saragoza per me entra. Secondo tempo… Se non dovesse giocare Soule dall inizio farà giocare un centrocampista in più
Forza roma
mi sarebbe piaciuto vedere EA/Pisilli nel mezzo e Cristante su Lobotka, ma gasperini qualcosa più di me forse ne capisce.
Daje Ragazzi
❤️🧡💛
infatti…….
Ho brutte sensazioni, Conte è un animale competitivo. Spero di sbagliarmi FRS 💛❤️
Competitivo ? Giocherà di rimessa o altrimenti fai la partita dell Udinese. La Roma puoi affrontarla in due modi, o di contropiede o fai il suo stesso gioco vincendo gli scontri diretti.
Se buttiamo dentro Saragoza in una partita come questa per me giochiamo in dieci e becchiamo. E’ troppo leggerino ed in un big match secondo me sparisce. Certo non so quali sono le alternative che ha Gasp.
L’unico animale riferibile a Conte è il gatto morto che c’ha in testa.
Per il resto spero di vincerla in modo sporco, immeritato e rubando un episodio decisivo, in modo da provocare scene isteriche e farli schiattare di rabbia – tifosi e giocatori – fino al 2037.
Ma in fondo gli voglio bene…
anche gasp
Te credo visto i precedenti chi puo’ darti torto.
Il Napoli “penalizzato” con il Milan, la Juve “penalizzata con l’Inter. Per caso le abbiamo tutte e due di fila… Saremo noi a restituire i punti che sono andati alle milanesi? 🙁
Sempre ridotti all’osso ma come se fa!!
In realtà, abbiamo i titolari degli ultimi sei o sette anni tutti in campo, cosa potrebbe andare storto?
Se fa che se il ds ne prende 3 e ne sbaglia 7 all’anno prendi un ds del mestiere oppure aspettiamo il prossimo giubileo e speriamo…
È difficile ma non impossibile sulla carta con queste formazioni sono una spanna più forti purtroppo però sono ottimista per stasera.risultato esatto 0-2 oppure 1-2
We should not concede goals in the first half
un conto e’ il cagliari,un altro il Napoli,troppe assenze
È la formazione che avevo fatto martedì ma non era piaciuta a nessuno. Mi sembra equilibrata, al secondo tempo, se devi attaccare metti zaragoza a Sx e Soulè a dx , se tide vi difendere , El enaouy al posto di Pellegrini.
loro piangono le assenze….. perché noi ridiamo?
stasera sarà molto dura va bene anche un pareggio.
Oggi si vince, basta!
Pellegrini non sarebbe titolare in nessuna squadra di serie A! Servono giocatori veri, non chiacchiere!
mi sembra una squadra un po’ leggera …per affrontare Conte più del Napoli…. spero ferocemente di sbagliarmi e di vedere una grande Roma
Confermata l’assenza di Mc Tominay fra i partenopei, la Roma non ha scusanti nel dover conseguire un risultato positivo.
Se così non fosse, è giusto che non si qualifichi per la Champions.
Forza ragazzi, speriamo sia la volta buona
Spero proprio di sbagliare e di aver preso un abbaglio nei minuti giocati nella prima breve apparizione ma temo con Zaragoza dal inizio in fase difensiva giochiamo in 10 .
Spero con tutto me stesso di sbagliare di grosso .
…finisca come finisca chi se ne frega. Guarderò la partita col cuore accanto alla Roma.
Però davvero sono stanco di questo calcio malato, pieno di veleno e rabbia.
Ultima scoperta le chiacchiere a ruota libera di quel poveraccio di La Russa , senatore della Repubblica e mi tengo il resto, sentite poco fa.
Mi auguro che Gasperini e Conte a prescindere da tutto mandino un messaggio a fine partita a questo Paese di serenità e sport, ne abbiamo davvero bisogno.
Mai una partita con gli 11 titolari.Impossibile vincere con le grandi.Purtroppo sono sfiduciato e amareggiato.So gia’ il finale.
Dovrebbe essere quantomeno una Roma dinamica. Carica💪
la juve ieri 10 contro 11 ha giocato molto bene speriamo che succeda cosi anche alla Rom
Lobotka, Spinazzola, Politano, Hojlund… Son quelli che temo di piu’. Per quanto riguarda la Roma mi auguro solo che affrontino la partita in maniera convincente sin dal primo minuto Se riescono a sfruttare le occasioni giuste e non commettono quegli errori difensivi che in passato ci sono costati cari il risultato non potrà essere che positivo. Dopo le lamentele rubentine, occhio all’arbitraggio e ai “fuorigioco millimetrici” Daje Magica💛❤️
Lo sapevo, spinazzola mavaff…
Perché non giovare con Pisi a dx con zara a dx al posto di pelle, mi opinión🫣
Un’altra partita contro il Napoli con la nostra squadra rabberciata. Non c’e’ mai una volta che possiamo giocare con una formazione ragionevolmente completa. Il coolo di Conte e’ una cosa inquantificabile.
non si riesce a fare una partita in 11 ..pellegrini non ne posso piu
pellegrini lascia un bel ricordo a Roma
Nun se lamentamo. i Ciucci giocano co le fusaje.
ed oggi Malen minimo me deve fa almeno un gol.
Minimo. l’avete paragonato a Bati? oggi Bati avrebbe fatto un gol pure bendato. due si je annava de giocà. il Napoli sta in pantofole a centrocampo. oggi X 2. l’uno nun deve esistere. X giusto perché ce sta la triade al Var.
vedemo de non giustificà sempre ogni buco
ha provato fino all’ultimo a recuperare Soulè
non è un buon segno
daje Zara, stupisci tutti !
non possiamo perdere questa occasione…ci vuole fame…… facciamogli Malen
Ma per una volta mettere un centrocampista in più proprio no eh?! Così non hai mosse per il secondo tempo. Gasp se la vuole giocare subito a viso aperto, speriamo abbia ragione, incrociamo le dita…ho paura.
sempre in 10 .. pellegrini…bastaaaaa
A loro, come a noi, manca mezza squadra, piantamola di piangere sempre.
Ma dove andiamo? Ha fatto bene Gasperini a non rischiare nessuno. Questa per noi sarà un’amichevole. Un paio di gol e a casa. complimenti a chi ha costruito questa rosa. In attacco cinque su sei non reggono una settimana di lavoro. L’aveva detto Gasperini. Meglio giocare le coppe
MALENNNNNNNNNNN
Zara Malennnnnnnnn dajeeeeee
ma che dici fa per non vedere più pellegrini hillund non casca neanche se gli spari lui sta sempre col c.. per terra
Malen!!!!!!!!
Maaaaaaaaaaaaaaaleeeeeeeeennnn!!!
Roma in vaaaantaaaaaggggioooooo!!!
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
Che bellezza questo Malen che concretizza una mole di gioco Gasperiniano. Altro che i precedenti…
volevano quello che passeggia per il campo di 1,90 X 90 kg ?
Godoooooooooooooooolllllll
e per qualcuno Zaragoza inutile perché uno con il fisico da bambino … ahaha esce fuori sempre la competenza equina
Faje Malen
Maleeeènnnnnnnn
Goooooooooo goooooooo goooooooooo
Ha segnato ancora lui.
Ha segnato ancora lui.
La Roma è già in vantaggio.
Malen fa Malen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donnygolllllll e Daje !
Questi qua stanno sempre a terra comunque, roba da matti.
@Ago forse sbaglio ma se non cambiano il regolamento e applicano pene piu’ dure piu’ si andrà avanti e piu’ sarà peggio. Var, prova televisiva, squalifiche e multe salate sono gl’unici deterrenti che potrebbero funzionare contro certi atteggiamenti insopportabili
come sprinta Speedy!!
e uno!!
vai MALEN gli stai facendo male al Napoli sempre così te volemo faglie ancora male sempre sempre sempre forza Roma!
Daje Roma Malen non perdona
💛❤️🔥Malemmmmmm evvaiiiiiiiiii Daje Lupi💛❤️🔥
Dove stanno quelli che dicono che il mercato di gennaio è insufficiente? Forza l’as Roma!!
🟨🟥 Zaragoza e Malena fanno molto malen
Nun volevo scrive gnente pe’ scaramanzia ma me lo sentivo che annavamo in vantaggio co’ Malen su assist de Zaragoza !! ANNAMO COSÌ DAJE 💪👊💛❤
ma dove l’abbiamo preso Malen!!!!
ne voglio un’altro
Zaragoza é peggio di Baldanzi, diceva qualche esperto romanista
Che centravanti abbiamo preso, che gol ha fatto e momento raddoppia. Anche Zaragoza è una scheggia in campo aperto
Adesso non diamo spazio al napoli e gestiamo il pallone senza rischiare ma cerchiate di raddoppiare. Malen li sta facendo impazzire la davanti
Ma i napoletani non possono essere ammoniti?
Clonate Malen
che sfiga ste deviazioni!!
che cxxxxxo Spinazzola porca vacca. Su ricominciamo a macinare li davanti
troppo entusiasmo….
So due volte che ci segna quell’ex giocatore
Mi fa na rabbia…
E che cavolo… er solito gol dell’ex e che du @@
Pareggio con gol dell’ex immeritato, ci sarebbero 2 gol di vantaggio per noi.
Abbiamo giocato un bel primo tempo, come al solito, castigato al primo errore.
Come sempre abbiamo poca fortuna
Voglio vedere quando arriverà un cartellino per un giocatore del Napoli
sempre il solitoc…..del Napoli,ora basta! la roma non deve rimproverarsi nulla.L.unica nota, stasera Pisilli non mi convince
due gol in due partite con due deviazioni, ma che sfiga.. poi quel coso rotto di Spinazzola segna solo contro di noi, mah…poi sti ex ci segnano tutti oh, in qualunque modo possibile
Non mi è piaciuto l’atteggiamento troppo abbottonata della Roma dopo il vantaggio, troppo arrendevole.
Mentalità troppo speculativa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.