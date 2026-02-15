LIVE! Napoli-Roma: 1-1 (6′ Malen, 40′ Spinazzola). Intervallo: parità al Maradona dopo i primi 45 minuti

Tutto pronto al Maradona. Napoli e Roma si presentano al big match di stasera con certezze tattiche e mille cerotti, in una sfida che vale punti pesanti per l’Europa e racconta due squadre costrette a reinventarsi.

Infortuni, scelte obbligate e nervi tesi: la sfida ha perso alcuni dei suoi migliori protagonisti, ma sarà una partita vera. Qui il live di Giallorossi.net: formazioni, cronaca, episodi e tutto quello che conta, minuto per minuto. Fischio d’inizio vicino, si comincia.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+2′ – INTERVALLO: il primo tempo si chiude sull’1 a 1. La Roma parte forte e la sblocca subito con Malen su assist di Zaragoza. Il Napoli non crea nulla ma trova il gol del pari grazie a una conclusione di Spinazzola deviata in modo decisivo da Pisilli.

45′ – Due minuti di recupero.

40′ – GOL DEL NAPOLI. Segna Spinazzola con un destro dalla distanza, palla deviata da Pisilli, la traiettoria diventa imprendibile per Svilar.

30′ – ROMA PERICOLOSA! Bella percussione centrale di Pisilli che prova col destro dal limite, conclusione strozzata e palla a lato.

25′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per un fallo su Vergara.

18′ – ROMA PERICOLOSA! Malen sfugge a Rahmani, entra in area e calcia col destro a incrociare, palla a lato non di molto!

15′ – Lobotka calcia dalla distanza, blocca Svilar.

6′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! MALEN!!! Zaragoza pesca Malen a centro area, destro perfetto dell’olandese e Roma avanti!!

5′ – Primi cinque minuti di buona intensità, con la Roma che spinge e pressa.

0′ – Fischia Colombo, comincia Napoli-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DAL MARADONA

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: gioca Zaragoza dal primo minuto al posto di Soulè, il tridente sarà completato da Pellegrini e Malen. Conferme per Ghilardi in difesa e Pisilli a centrocampo.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Napoli. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, decimate dagli infortuni: Zaragoza giocherà dal primo minuto, Soulè non ce la fa e parte dalla panchina.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All.: Conte.

A disp.: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz.

Arbitro: G. Colombo.

Assistenti: Zingarelli – Bercigli.

IV uomo: Marcenaro.

VAR: Abisso.

AVAR: Aureliano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini