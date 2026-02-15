Napoli-Roma, tegola Wesley: ko alla caviglia dopo il rigore procurato, esce sorretto dallo staff

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:45 – La Roma fa sapere che per Wesley si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore il giocatore effettuerà i controlli del caso per capire l’entità del problema.
Brutte notizie per la Roma nel corso di Napoli-Roma. In occasione del calcio di rigore conquistato dai giallorossi, Wesley ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un duro contatto con Rrahmani.
Il terzino brasiliano è rimasto a terra dolorante subito dopo l’azione, mostrando evidenti difficoltà nel proseguire la gara. Dopo un breve tentativo di rientro, Wesley è stato costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Gian Piero Gasperini ha inserito Kostas Tsimikas.
A destare particolare preoccupazione sono però le modalità dell’uscita dal campo. Wesley ha infatti lasciato il campo sorretto a spalle dallo staff sanitario giallorosso, incapace di appoggiare il piede a terra. Un’immagine che non lascia tranquilli e che fa temere uno stop potenzialmente lungo.
Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito per chiarire l’entità dell’infortunio. La speranza a Trigoria è che non si tratti di una lesione seria, ma l’apprensione è concreta: in una fase già segnata da numerose assenze, la Roma rischia di perdere un’altra pedina importante.
No, vabbé.
ma l’episodio che ha visto infortunarsi Wesley non era da espulsione per il napoletano?
Se lo sostituisce con Tsimikas perdiamo le prossime partite.
c’era il rosso secondo me ! Speriamo non sia nulla di grave
regolamento ridicolo….fallo fuori area punizione e rosso. in area rigore e giallo salvo rare occasioni.
Solo davanti al portiere, Rahmani non estato espulso. ok… tutto normale
la regola pero è questa anche se non la capisco proprio, se è fuori aria si da punizione e espulsione, se è in area si da rigore e giallo.
basta a lamentarsi, tutte le squadre hanno infortunati
Wesley si rimetterà in tempo per il big match contro la Yuve.
Impressionante il suo scatto sull’azione del rigore, una velocità pazzesca e un controllo di palla alla brasiliana.
Che giocatore ha imbroccato la Roma!
E ho paura che se ne andrà presto
tra l’altro mi e’ sembrato un fallo da ultimo uomo ..
se prima della partita mi sarei accontentato di 1 punticino, adesso me ne vado a nanna per niente contento .. arbitraggio all’inglese ..
mah ..
Rahmani andava espulso senza se e senza ma
mah non come nella Roma altro infortunio caviglia tuttocio non è normale son già 2 i giocatori colpiti sulle caviglie se per voi è ‘ casuale per me non lo è
Rhamadani giallo ….bhoooo….e i telecronisti di DAZN come niente fus
sembra la caviglia, speriamo solo una distorsione
grande giocatore
credo che comprerò la sua maglietta, che azione che ha fatto
Un bel va………… a Colombo comunque che non solo graziava i napulegni dai gialli ma il fallo su Wesley, chiara occasione da rete era forse da rosso. Ad ogni modo un altro furto.
Speriamo in un recupero di Kone’.
Pisilli e Ghirardi il futuro, ultimameme grandi prestazioni per entrambi.
E’ ora che le cariatidi vadano in panca.
Dispiace per El Anaoui, evidentemente il Gasp non lo vede.
Due punti persi.
