Napoli-Roma, tegola Wesley: ko alla caviglia dopo il rigore procurato, esce sorretto dallo staff

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:45 – La Roma fa sapere che per Wesley si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore il giocatore effettuerà i controlli del caso per capire l’entità del problema.

Brutte notizie per la Roma nel corso di Napoli-Roma. In occasione del calcio di rigore conquistato dai giallorossi, Wesley ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un duro contatto con Rrahmani.

Il terzino brasiliano è rimasto a terra dolorante subito dopo l’azione, mostrando evidenti difficoltà nel proseguire la gara. Dopo un breve tentativo di rientro, Wesley è stato costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Gian Piero Gasperini ha inserito Kostas Tsimikas.

A destare particolare preoccupazione sono però le modalità dell’uscita dal campo. Wesley ha infatti lasciato il campo sorretto a spalle dallo staff sanitario giallorosso, incapace di appoggiare il piede a terra. Un’immagine che non lascia tranquilli e che fa temere uno stop potenzialmente lungo.

Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito per chiarire l’entità dell’infortunio. La speranza a Trigoria è che non si tratti di una lesione seria, ma l’apprensione è concreta: in una fase già segnata da numerose assenze, la Roma rischia di perdere un’altra pedina importante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

17 Commenti

    • regolamento ridicolo….fallo fuori area punizione e rosso. in area rigore e giallo salvo rare occasioni.

    • la regola pero è questa anche se non la capisco proprio, se è fuori aria si da punizione e espulsione, se è in area si da rigore e giallo.

  5. Wesley si rimetterà in tempo per il big match contro la Yuve.
    Impressionante il suo scatto sull’azione del rigore, una velocità pazzesca e un controllo di palla alla brasiliana.
    Che giocatore ha imbroccato la Roma!

  6. tra l’altro mi e’ sembrato un fallo da ultimo uomo ..
    se prima della partita mi sarei accontentato di 1 punticino, adesso me ne vado a nanna per niente contento .. arbitraggio all’inglese ..
    mah ..

  8. mah non come nella Roma altro infortunio caviglia tuttocio non è normale son già 2 i giocatori colpiti sulle caviglie se per voi è ‘ casuale per me non lo è

  11. Un bel va………… a Colombo comunque che non solo graziava i napulegni dai gialli ma il fallo su Wesley, chiara occasione da rete era forse da rosso. Ad ogni modo un altro furto.

  12. Speriamo in un recupero di Kone’.
    Pisilli e Ghirardi il futuro, ultimameme grandi prestazioni per entrambi.
    E’ ora che le cariatidi vadano in panca.
    Dispiace per El Anaoui, evidentemente il Gasp non lo vede.
    Due punti persi.
    FRS

