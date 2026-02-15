Napoli-Roma, tegola Wesley: ko alla caviglia dopo il rigore procurato, esce sorretto dallo staff

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 23:45 – La Roma fa sapere che per Wesley si tratta di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore il giocatore effettuerà i controlli del caso per capire l’entità del problema.

Brutte notizie per la Roma nel corso di Napoli-Roma. In occasione del calcio di rigore conquistato dai giallorossi, Wesley ha riportato un infortunio alla caviglia dopo un duro contatto con Rrahmani.

Il terzino brasiliano è rimasto a terra dolorante subito dopo l’azione, mostrando evidenti difficoltà nel proseguire la gara. Dopo un breve tentativo di rientro, Wesley è stato costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto Gian Piero Gasperini ha inserito Kostas Tsimikas.

A destare particolare preoccupazione sono però le modalità dell’uscita dal campo. Wesley ha infatti lasciato il campo sorretto a spalle dallo staff sanitario giallorosso, incapace di appoggiare il piede a terra. Un’immagine che non lascia tranquilli e che fa temere uno stop potenzialmente lungo.

Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito per chiarire l’entità dell’infortunio. La speranza a Trigoria è che non si tratti di una lesione seria, ma l’apprensione è concreta: in una fase già segnata da numerose assenze, la Roma rischia di perdere un’altra pedina importante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini