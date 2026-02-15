Napoli-Roma 2-2: le pagelle

Finisce in parità la sfida Champions tra Napoli e Roma. Al Maradona termina 2 a 2: giallorossi due volte avanti con Malen, gli azzurri la riprendono prima con Spinazzola e poi nel finale con Alisson Santos.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo stadio Maradona per affrontare i partenopei nel match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A:
Svilar 6,5 – Non può molto sulla parabola beffarda disegnata dal pallone dopo la conclusione leggermente deviata di Spinazzola. Nella ripresa si esalta, prima sull’ex terzino giallorosso e poi su Gutierrez.
Mancini 6 – Incassa il giallo dopo un quarto di gara, ma non si fa condizionare. Duelli ok, soffre però la velocità di Alisson Santos.
Ndicka 7 – Duello continuo con Hojlund. All’inizio lo soffre, poi gli prende le misure.
Ghilardi 7 – Brillante. Attento nelle chiusure, bravo nelle incursioni in territorio nemico.
Celik 5,5 – Partita non esaltante ma di sostanza. Nel finale però arranca contro la freschezza di Alisson Santos, concedendogli troppo spazio in occasione della rete del 2 a 2.
LEGGI ANCHE – Celik dice no ai 2,8 milioni della Roma: Inter e Liverpool lo corteggiano
Pisilli 6 – Gioca in marcatura fissa su Lobotka. Non brilla ma non sfigura Dal 64′ El Aynaoui 5,5 – Troppo svagato e leggerino.
Cristante 5,5 – Maratoneta del match, è il giocatore con più chilometri percorsi. Manca però la lucidità e la precisione nei passaggi.
Wesley 7 – Bella corsa sulla fascia. Un suo sprint procura il rigore del momentaneo1 a 2. Peccato per l’infortunio, è un giocatore difficilmente rimpiazzabile. Dal 72′ Tsimikas 6 – Fa il suo in un momento caldo del match.
Zaragoza 6,5 – Partenza sprint con un assist al bacio, poi però diventa lezioso e perde efficacia. Dal 46′ Soulè 5 – In evidente difficoltà fisica, forse era meglio lasciarlo in panchina.
Pellegrini 5,5 – Il ruolo di esterno gli è evidentemente poco congeniale. Benino, anche se potrebbe essere più efficace sui calci piazzati, un tempo la sua specialità. Nella ripresa non si vede più e viene sostituito. Dal 64′ Venturino 6 – Acerbo ma volenteroso.
Malen 8 – Beukema gli lascia troppo spazio e lui colpisce subito. Nella ripresa è meno servito, ma è suo l’assist per Wesley che porta al rigore, trasformato dallo stesso centravanti olandese. Pericolo costante per la retroguardia avversaria, abbina velocità e tecnica a un fiuto del gol invidiabile. Dal 72′ Vaz 5,5 – Spaesato, appare ancora immaturo.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – Prestazione tutto sommato positiva su un campo molto difficile. L’emergenza ha pesato parecchio, soprattutto nei cambi a partita in corso.
LEGGI ANCHE – Pedullà: “A giugno uno tra Gasperini e Massara andrà via, non c’è possibilità di proseguire insieme”
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
A Soule darei 0, irriconoscibile.
A N’dicka darei 10, non ha fatto muovere Hojlund.
A Svilar e Wesley 8.
Tutti gli altri forse solo appena sufficiente.
sicuro sei romanista ?
come fai a non citare Malen
soule dorme da un bel po ormai
Malen?
Soulè 0 … ma si infieriamo su un ragazzo che soffre di una noiosissima pubalgia… e che magari gioca cosi da chissà quanto…
❤️🧡💛
Ghilardi ha fatto una grande partita, sicuramente non inferiore a quella di N’dika….. anzi!!! Come fai a dire N’dika 10 Ghilardi appena sufficiente.
Cioè Malen appena sufficiente? Scioccante.
Zargoza alla prima assist al bacio?
Cristante ha corso per 4?
Va beh
Forza Roma
A gasperini darei 4 perche’ la partita l’ha voluta pareggiare lui! Mancano 8 muti alla fine della partita vuoi dire ai tuoi di reggere le posizioni, di non sbilanciarsi in avanti? Infatti il gol lo abbiamo preso in contropiede. Bisognava far girar palla, giocare con svilar, tergiversare (e qui allegri e’ un maestro) e i tre punti li portavamo a casa. Peccato!
siamo una grande squadra che vale le altre solo l’Inter ha qualcosa in più di noi e delle altre.. peccato per la solita partita esaltata e fortunata di Spinazzola che si ricorda di essere calciatore solo contro di noi per quanto sta avvelenato
Valiamo le altre….no gli altri hanno più soluzioni in attacco, noi siamo legati a Malen, la porta non la vede nessun altro attaccante o centrocampista.
Gasperini 6,5 dove?? Io darei 5. Togliere Malen e Zaragoza che erano i tuoi migliori in campo per mettere un Soulè fuori forma e un Vaz che ha troppo bisogno di tempo per ambientarsi hai rovinato la partita
MarcoL che critica Gasperini a me fa molto ridere.
Vabbè partita strana per entrambe le squadre, tante assenze. Soulé devastato, zero corsa, movimenti ingessati, altro che stringere i denti. Non doveva entrare.
Mancini davvero male sul gol di Alisson.
Malen un mito.
Cristante non si capisce, non può essere questo il nostro titolarissimo.
Golden punticino.
soulè è in evidente difficoltà, deve curarsi e tornare quello pre-pubalgia, non va colpevolizzato.
❤️🧡💛
Sinceramente oggi no ho capito i cambi….da Zaragoza che poteva essere spostato a sinistra al posto di Pellegrini….e non dopo dieci minuti Venturino…seppur abbia giocato bene
Idem Robinio Vaz (la sensazione è che sia ancora acerbo ) al posto di Malen….mossa da fare al massimo a 5 minuti dalla fine….non al 72°…….
Sempre Forza Roma !!!! 💛 ❤️
Rudy sono il primo fan di Mati, ma sta male e Gasp non doveva farlo entrare. Hai ragione non va colpevolizzato.
un punto d’oro…soule non doveva entrare. alla prossima 🥳🥳🥳
Soule’ non deve entrare mai perche’ e’ finto anche quando sta bene!
quando vedo Vaz mi chiedo che senso aveva prenderlo così acerbo a 24 milioni considerato già i tre attaccanti in rosa
Stasera per preservare Malen, Gasp lo ha tolto. Chi doveva metterci secondo te che sono tutti infortunati?
Cristante maratoneta,può andare a fare atletica,di calcio bene poco,corre a vuoto sempre in ritardo,passaggi sbagliati io non capisco perché lo tenga sempre,ma perdiamo tanto a centrocampo,spero che quando rientra Kone almeno non tolga Pisilli ma la vedo difficile purtroppo
Purtroppo la vecchia guardia non sta invecchiando benissimo: Cristante, Mancini e Pellegrini oggi da 5 e non solo oggi.
togliete il 6,5 a Gasperini. Togliere Malen e’ stato un suicidio.
Per me insufficiente Pellegrini Soule celik
Migliori in campo malen ghilardi wesley ndicka
Zaragoza per l assist, gli altri un 6
Formazione sbagliata, Pellegrini impalpabile e Celik sempre in ritardo. Non dovevano uscire Pisilli e Malen. Con un El Ayanoui in più a centrocampo e Rensch molto più veloce di Celik su Alisson la portavi a casa. Una frustrazione continua. La partita di stasera ti spianava la strada verso la champions, ci saremmo giocati il match point con la Juve all’olimpico per portare a casa la qualificazione. Peccato, Gasperini ha le sue responsabilità perchè insiste ancora su gente che non da nulla a questa squadra
Condivido al 100%, rimane comunque che Mancini e Celik dormono sul brasiliano, Mancini tanta garra ma poco cervello; si poteva vincere. Speriamo non rimpiangere questi due punti perchè le avversarie hanno una rosa migliore
I grandi di questa partita: Malen e Wesley.
La Roma ha preso un punto su di un campo difficilissimo, ma per me è stata una delle più deludenti partite della stagione.,sopratutto in fatto di mentalità e voglia di vincere.
L’encomio stasera lo meritano solo Malen e Ghilardi, tutti gli altri nella mediocrità panchina compresa.
Aggiungerei N’Dika
👏👏👏
vaglielo a spiegare
buonanotte Zenone
ti sei dimenticato Ndicka e Svilar….nonché Zaragoza…capisco che Pellegrini lo devono sbolognare fuori Italia, ma farlo giocare oggi non meritava proprio. E poi perché usare Tsmikas che deve rientrare al Liverpool invece di usare Rensch, che si sarebbe incollato ad Allisson e non avrebbe fatto quelle fenomenate. Inoltre ma cosa togli Malen e Zaragoza a metà tempo, capisco a 10 dalla fine non prima. Infine, ma che partita ha visto il Mister? Ecco gli domanderei questo, perché secondo me non l’ha capita. Non che noi siamo allenatori ma qualche critica se la merita…ogni tanto..Sempre Forza Roma
Soule sta male e si vede perché fa sempre stretching. Zaragoza non regge ancora i ritmi degli allenamenti di Gasp, sia lui sia Malen non hanno i 90 minuti. Nella Roma solo Malen tira in porta, gli altri non ce pensano nemmeno. Wesley imprescindibile. Ottimo Ghilardi. E.A. sembra tornato un po scarico dalla coppa D’Africa.
malen 8 pistilli 6 cristante 5 pellegrini 4 mancini 4 ghilardi 7 ndika7’5 wesley6’5 soule4 celik 5 zaragozza 6 vaz 4.5 Venturino 6 elanoui 5.5 svolar 6.5 purtroppo a sto giro Gasperini sbaglia i cambi
ma nessuno parla del mancato rosso per un rigore netto che vede il nostro giocatore davanti al portiere ???? Scandalosa applicazione del regolamento, la partita è finita lì !
rileggete il regolamento. l’espulsione c’e’ se il fallo e’ fuori area, essendo in area danno rigore e ammonizione. Alcuni anni fa non era cosi, vedi rigore ed espulsione del nostro portiere in un derby
Partita matura, da grande squadra. Squadra messa in campo in modo eccezionale da Gasperini.
Ottimista per il futuro e soprattutto per l’Europa League.
Messa in campo ottimamente da Gasperini e poi smontata sempre da Gasperini per fare entrare un infortunato ed un ragazzino acerbo nella fase più delicata del match. Zaragoza e Malen andavano lasciati in campo finché non erano esausti, abbiamo da giocare solo una partita a settimana! Una nota di merito a Ghilardi, non esagero se dico che ora abbiamo un titolare in più.
6 Mancini per averci fatto prendere il gol del 2-2 ed in precedenza rischiato di farci prendere un altro gol col tiro che gli era passato sotto le gambe ? Tra i peggiori insieme a Celik, altro fautore del gol preso del 2-2.
Migliore in campo in assoluto Malen, poi Wesley, Ghilardi, Ndicka e Zaragoza.
Raga Celik è fuori posizione, gioca benissimo da terzo di difesa a destra, gioca male in qualunque altra posizione da anni, ormai lo sanno pure i muri tranne Gasp. Capisco la penuria di scelte ma non possiamo prendercela con un giocatore fuori ruolo.
El Anoui leggerino. Stai a vede che questo qui ce lo stiamo bruciando per fare giocare sempre quello zombie di Pellegrini! Ancora non l’ha capito Gasperini… E insiste!!!
squadre entrambe con assenze pesanti quando però di r raschiato il fondo del barile la Roma ha trovato gente meno pronta lo dimostra Alison in gol e Vaz manco un pallone…..non avrei messo Soule ma avanzato Pisilli r tenuto Ziolkosky in più
non è una vergogna chiudersi con un difensore e portare la ciccia a casa….poi magari lo prendevo lo stesso però ci avrei provato
nel primo gol non capisco Svilar così avanti
ma solo a me Ghilardi sembra Nesta?
difensore completo
sul secondo gol svilar poteva fare di più non ho capito la sostituzione di malen a 20 minuti dalla fine.
Non mi voglio perdere sui voti ma vorrei fare due personali impressioni:
– Soule’ di riffa o di raffa, fatta la tara sulla condizione approssimativa attuale (pubalgia) che non lo fa calciare quasi mai nelle ultime partite, soffre la presenza di un altro “gallo nel pollaio”, che si chiami Dybala o Malen.
– Zaragoza se non fa l’assist oggi era nullo!
Praticamente se non sguscia con serpentine per creare superiorità numerica, rimane un uomo in meno per le coperture.
Ossia o crea superiorità numerica per noi o per gli altri!
Sicuri sia accettabile ciò?
Credo che possa solo fare il subentrato della ripresa….
Non sarà mai un titolare se non per necessità.
Sui voti dico solo 1 voto in meno x Mancini perché non accorcia su Santo nel 2-2.
Impari da Ndicka certe chiusure!
FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.