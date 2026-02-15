Napoli-Roma 2-2: le pagelle

Finisce in parità la sfida Champions tra Napoli e Roma. Al Maradona termina 2 a 2: giallorossi due volte avanti con Malen, gli azzurri la riprendono prima con Spinazzola e poi nel finale con Alisson Santos.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo stadio Maradona per affrontare i partenopei nel match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A:

Svilar 6,5 – Non può molto sulla parabola beffarda disegnata dal pallone dopo la conclusione leggermente deviata di Spinazzola. Nella ripresa si esalta, prima sull’ex terzino giallorosso e poi su Gutierrez.

Mancini 6 – Incassa il giallo dopo un quarto di gara, ma non si fa condizionare. Duelli ok, soffre però la velocità di Alisson Santos.

Ndicka 7 – Duello continuo con Hojlund. All’inizio lo soffre, poi gli prende le misure.

Ghilardi 7 – Brillante. Attento nelle chiusure, bravo nelle incursioni in territorio nemico.

Celik 5,5 – Partita non esaltante ma di sostanza. Nel finale però arranca contro la freschezza di Alisson Santos, concedendogli troppo spazio in occasione della rete del 2 a 2.

Pisilli 6 – Gioca in marcatura fissa su Lobotka. Non brilla ma non sfigura Dal 64′ El Aynaoui 5,5 – Troppo svagato e leggerino.

Cristante 5,5 – Maratoneta del match, è il giocatore con più chilometri percorsi. Manca però la lucidità e la precisione nei passaggi.

Wesley 7 – Bella corsa sulla fascia. Un suo sprint procura il rigore del momentaneo1 a 2. Peccato per l’infortunio, è un giocatore difficilmente rimpiazzabile. Dal 72′ Tsimikas 6 – Fa il suo in un momento caldo del match.

Zaragoza 6,5 – Partenza sprint con un assist al bacio, poi però diventa lezioso e perde efficacia. Dal 46′ Soulè 5 – In evidente difficoltà fisica, forse era meglio lasciarlo in panchina.

Pellegrini 5,5 – Il ruolo di esterno gli è evidentemente poco congeniale. Benino, anche se potrebbe essere più efficace sui calci piazzati, un tempo la sua specialità. Nella ripresa non si vede più e viene sostituito. Dal 64′ Venturino 6 – Acerbo ma volenteroso.

Malen 8 – Beukema gli lascia troppo spazio e lui colpisce subito. Nella ripresa è meno servito, ma è suo l’assist per Wesley che porta al rigore, trasformato dallo stesso centravanti olandese. Pericolo costante per la retroguardia avversaria, abbina velocità e tecnica a un fiuto del gol invidiabile. Dal 72′ Vaz 5,5 – Spaesato, appare ancora immaturo.

GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – Prestazione tutto sommato positiva su un campo molto difficile. L’emergenza ha pesato parecchio, soprattutto nei cambi a partita in corso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini