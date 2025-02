(LIVE!) PARMA-ROMA, le formazioni ufficiali: spazio a Salah-Eddine e Gourna-Douath. In attacco Soulè e Shomurodov

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio di Porto e in vista della gara di ritorno di giovedì prossimo, la Roma torna ad occuparsi del suo campionato. Oggi pomeriggio i giallorossi incontreranno il Parma al Tardini, partita che vale molto soprattutto per i padroni di casa, in piena lotta salvezza. Per i ragazzi di Ranieri vincere oggi significherebbe tenere viva la fiammella della speranza di poter arrivare al rush finale con la possibilità di raggiungere ancora un posto in Europa.

LE ULTIME LIVE DAL TARDINI

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale del Parma: Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Man; Bonny.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo undici iniziale con un tweet: esordio per Salah-Eddine, a centrocampo nuova chance per Gourna-Douath. In difesa confermato Celik, in attacco spazio alla coppia Soulè-Shomurodov.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Konè, Salah-Eddine; Soulè, Shomurodov.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Parma, non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma ci sarà spazio per un corposo turn-over.

PARMA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Bernabé, Keita; Cancellieri, Sohm, Man; Bonny. All.: Pecchia.

A disp.: Marcone, Corvi, Balogh, Valenti, Estevez, Almqvist, Ondrjka, Lovik, Hainuat, Camara, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Konè, Salah-Eddine; Soulè, Shomurodov. All.: Ranieri.

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy.

Arbitro: Chiffi (Padova). Assistenti: Del Giovane e Rossi. IV uomo: Perenzoni. Var: Sozza. Avar: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini