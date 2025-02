SOULÈ: “Il gol su punizione? Paredes e Mancini non volevano farmi calciare, ma poi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Soulè parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Parma-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Tardini:

Gol simile a quello di Maradona…

“Sì, me lo ricordo. Diego ha fatto la storia…”

La punizione?

“Quando eravamo lì con Leandro e con Mancio, loro non mi volevano far calciare. Io gli ho detto ‘lasciami, lasciami, che l’anno scorso ho fatto gol nella stessa posizione, lasciami’…”.

E poi che ti hanno detto dopo che hai fatto gol?

“Non avevamo fiducia in te, bravo, bravo…”.

Era la tua prima da titolare con Ranieri in campionato. Cosa ha visto il tecnico di diverso in te?

“Non lo so ma sono contento, avevo tanta voglia di giocare. Io sono sempre pronto quando c’è la possibilità e lui mi dà fiducia. Ogni ruolo che faccio, a destra e in mezzo al campo, lo so fare, mi metto a disposizione della squadra al 100%”.

Da 1 a 10 quanto arrivate carichi al Porto?

“11…”.