(LIVE!) PORTO-ROMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Prima amichevole di lusso per la Roma di Josè Mourinho in questo precampionato: questa sera ore 21 i giallorossi affronteranno il Porto di Sérgio Conceição allo Stadio Municipal di Bela Vista.

Test molto interessante per Dzeko e compagni contro una compagine di livello che in passato ha giocato spesso brutti scherzi ai capitolini. Per Mou sarà importante capire a che punto è la condizione della squadra. Vi lasciamo al racconto live del match.

PORTO-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

30′ – Cooling break per le due squadre.

28′ – OCCASIONE PORTO: Joao Mario dalla destra mette un cross basso per Taremi che dall’altezza del dischetto calcia in porta, Rui Patricio è bravissimo a distendersi e salvare in angolo!

20′ – Gara ora più equilibrata: la Roma cerca di rendersi pericolosa con palloni alti a scavalcare la difesa avversaria a cercare gli inserimenti degli attaccanti. Per ora però nessuna occasione creata dalle parti di Costa.

10′ – OCCASIONE PORTO: Martinez entra in area spostato a destra, prova il tiro incrociato rasoterra, Rui Patricio si distende e blocca a terra.

10′ – Partito più forte il Porto, che tiene ritmi alti e sta costringendo la Roma in difesa.

8′ – Sergio Oliveira! Gran destro su punizione, tiro potente ma centrale, respinge Rui Patricio poi Darboe libera l’area.

5′ – Porto pericoloso con Pepe, ma il destro del brasiliano viene deviato in angolo da Smalling.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Porto-Roma!

PORTO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FC PORTO (4-4-2): D.Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Manafá; Otávio, B.Costa, Oliveira, Pepê; Taremi, Martinez.

A disp.: Ramos, Meixedo, Marcano, Cardoso, Leite, Sanusi, Nanú, Baró, Grujić, Vitinha, Valente, Vieira, Fernando, Conceição, Evanilson.

All.: Sergio Conceição.

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Diawara, Villar; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Tripi, Bove, Darboe, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

All.: José Mourinho.

Giallorossi.net – A. Fiorini