CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 28 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – Josè Mourinho ha chiamato Florenzi (30) per provare a convincerlo a giocarsi le sue carte nella Roma, ma il calciatore non ha cambiato idea e considera chiusa la sua avventura in giallorosso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:15 – La Roma continua a seguire con vivo interesse l’attaccante argentino Ezequiel Barco (22) ala sinistra dell’Atlanta United. L’esterno offensivo è sulla lista della Roma da oltre un anno ed anche su quella del Siviglia di Monchi. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – Prende forma il possibile scambio tra Roma e Inter con Florenzi (30) verso i nerazzurri in cambio di Ivan Perisic (32) in giallorosso. Mourinho sta spingendo per avere l’esterno croato. (La Repubblica)

Ore 9:30 – Affari in uscita: Pedro (33) piace in Spagna, ma la Roma vorrebbe cederlo in Italia per il decreto crescita. Santon (30), Fazio (34) e Bianda (21) trattano la risoluzione ma senza buonuscita. Coric (24), invece, riflette sull’offerta dello Zurigo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Tre nomi in lizza per l’attacco della Roma: si tratta di Sardar Azmoun (26) dello Zenit, Eldor Shomurodov (26) del Genoa e Alexander Sorloth (25) del Lipsia. (Sky Sport)

