Florenzi dice no a Mou: la telefonata dello Special One non basta, il terzino chiude alla Roma

AS ROMA NEWS – Neanche la telefonata di Josè Mourinho sembra essere bastata per fargli cambiare idea: Alessandro Florenzi non ha intenzione di tornare sui suoi passi e vestire di nuovo la maglia della Roma.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), lo Special One avrebbe nuovamente alzato il telefono, stavolta per chiamare il terzino di Vitinia: Mou avrebbe voluto convincerlo a giocarsi le sue chance nella Roma e a contendersi una maglia da titolare con Karsdorp.

L’altro terzino destro in rosa è l’americano Reynolds, che sembra non aver convinto Mourinho. Da qui la scelta del portoghese di provare a puntare sulla voglia di riscatto di Florenzi. Il tentativo però è andato a vuoto.

L’ex capitano della Roma infatti considera conclusa la sua esperienza nella Roma e nemmeno la telefonata di Mourinho è bastata per fargli cambiare idea. Il problema però è che al momento non sono arrivate offerte per lui, e il calciatore dovrà mettersi a disposizione dell’allenatore già dal prossimo 2 agosto.

Fonte: Leggo