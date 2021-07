“ON AIR!” – CIARDI: “Villar un patrimonio della Roma, non va buttato a mare”, PIACENTINI: “Interessante vedere chi sarà il trequartista titolare”, JURIC: “Impazienza dovuta alle grandi aspettative”, BERSANI: “Ora servono soldi, non chiacchiere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A parte la fascia sinistra, la difesa di stasera sarà quella titolare. L’attacco idem: Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. Il centrocampo invece sarà formato da Diawara e Villar, due calciatori di cui si parla in ottica mercato. Villar lasciamolo un attimo da parte, è un ragazzo che non più tardi di sei mesi fa ci faceva stropicciare gli occhi in una Roma che era terza in classifica, che era a un tiro di schioppo dal primo posto. Ora, non bastano 3-4 mesi ad alti livelli per dire che un ragazzo che viene dalla serie B spagnola sia un campione, ma ti ha sempre dato la sensazione di essere uno sul pezzo. E prima di buttarlo a mare, tenderei ad aspettare. A livello economico oltre che tecnico è un patrimonio della Roma, e non può essere diventato Tacthsidis. Oggi per lui e per Diawara forse vale di più la partita di stasera che per gli altri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speravamo in un periodo più ricco di notizie, e invece stiamo sempre a rimescolare le cose, sperando che ci sia un’accelerata in queste per quelli che ci aspettavamo, niente di più. Leggo e intuisco che serve mettere insieme diverse operazioni, un pezzo di Florenzi, un pezzo di Olsen, per aggiungere quei 5 in più per arrivare a Xhaka…speriamo di smuovere questa impasse che s’è creata. Il Porto? Non ci possiamo aspettare grossi cambi, i giocatori sono quelli… Sono curioso di capire chi giocherà alle spalle dell’attaccante, secondo me si giocherà una partita interessante: per come ho visto come la Roma ha intenzione di difendere, per il me il trequartista deve essere più un attaccante. E se lì ci gioca Pellegrini o Mkhitaryan c’è una bella differenza…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io ero stato contentissimo quando la Roma prese Cristante, quello che giocava centrocampista avanzato nell’Atalanta. Era un calciatore anche tecnico, faceva vedere belle cose, e qua lo abbiamo un po’ tarpato sto ragazzo… Io un altro centrocampista forte lo vorrei oltre a Xhaka, uno che se la giochi con Veretout… Fonseca non ha fatto due buone stagioni alla Roma, ma lui è solo la parte finale di un cammino in discesa, che ha portato la Roma fino a lì negli ultimi anni. La responsabilità non è solo sua, e forse neanche soprattutto sua…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Questo ultimo mese di mercato deve servire a colmare più lacune possibili. Certo che diamo fiducia, ma speriamo di arrivare al 19 agosto con un paio di titolari in più. Almeno questo… La possibilità e il tempo di farlo c’è, bisogna capire se ci sono i soldi. Dobbiamo per forza stringere e andare al succo del discorso. Per convincere le società a cederti i giocatori che vuoi ti servono i soldi, non le chiacchiere…”

Marco Juric (Rete Sport): “Siamo tutti allineati al fatto che il mercato sia oggettivamente fermo, nessuna delle altre squadre italiane sta facendo niente, siamo tutti sulla stessa barca, e quindi perchè criticare la Roma. Però queste perplessità è figlia dell’ambizione che si era creata quel 4 maggio, giorno in cui è stato annunciato Mourinho. Si sono create delle aspettative, si credeva di poter fare subito un doppio salto in avanti. Non posso pensare che la Roma si sia esposta così tanto per Vina e soprattutto Xhaka, per poi restare con un pugno di mosche. Che poi sarebbe stato meglio averli il 10 luglio del 10 agosto, quello è ovvio. Però avrai 12 giorni per lavorare insieme e poi il 22 tutti in campo…”

Redazione Giallorossi.net