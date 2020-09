(LIVE!) Primavera, ASCOLI-ROMA: 1-1 (8′ Tall, 36′ Alagna)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Partita di esordio per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che cambia pelle dopo i tanti acquisti e i giocatori che hanno salutato per cominciare altre esperienze.

I giallorossi, che mandano subito in campo i nuovi arrivi Feratovic e Podgoreanu, sono di scena sul campo dell’Ascoli per la prima giornata di campionato. Vi lasciamo al racconto in diretta del match.

ASCOLI-ROMA, IL RACCONTO DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: uno a uno tra Ascoli e Roma. Dopo un buon inizio dei giallorossi condito con gol, i padroni di casa trovano un pareggio immeritato con un rigore generoso. I ragazzi di De Rossi sprecano troppo e vengono puniti. Ma c’è tutto il secondo tempo per provare a vincerla.

36′ – PAREGGIO DELL’ASCOLI: dal dischetto Alagna non sbaglia.

35′ – CALCIO DI RIGORE PER L’ASCOLI: Boer atterra un giocatore dei marchigiani, l’arbitro indica il dischetto.

33′ – Ammonito Ndiaye per un intervento scomposto del difensore giallorosso.

21′ – OCCASIONE ROMA: Podgoreanu mette un bel cross dalla destra per Tall che si ritrova solo davanti al portiere e calcia di prima intenzione trovando la risposta del portiere!

19′ – OCCASIONE ROMA: ancora Providence pericoloso a sinistra, l’ala entra in area e va sul fondo, poi lascia partire un tiro-cross che attraversa l’area senza trovare però Tall.

12′ – OCCASIONE ASCOLI: Gurini in contropiede calcia in porta trovando la risposta di Boer!

10′ – OCCASIONE ROMA! Traversa dei giallorossi, ancora Tall vicino al gol dopo un destro a botta sicura!

8′ – GOOOOL DELLA ROMA! TALL! Ripartenza di Zalewski che lancia Providence a sinistra, il francese entra in area e serve un cross basso per Tall che deve solo spingere la palla in rete!

1′ – Fischio dell’arbitro, comincia il match!

ASCOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-4-2): Radano; Pulsoni, Alagna, Markovic, Gurini; Statev, Colistra, Franzolini, Olivieri; D’Agostino, Di Francesco.

A disp.: .

All.: Abascal.

ROMA (3-4-3): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Zalewski, Darboe, Tripi, Milanese; Providence, Tall, Podgoreanu.

A disp.: .

All: Alberto De Rossi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo