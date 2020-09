LIVE – E’ il giorno di Milik: viaggio in Svizzera per le visite mediche. Fonseca lo aspetta, ma De Laurentiis frena

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 8:45 – Milik svolgerà molto probabilmente le sue visite mediche in Svizzera, e non in Austria come precedentemente si pensava. Lo rivela il giornalista de La Stampa, Matteo De Santis. Il calciatore partirà alle 9:30 con un volo privato, accompagnato dal suo procuratore.

Alle 9,30 #Milik partirà con un volo private per svolgere all’estero la prima parte di test medici con la #Roma con dei controlli accurati alle ginocchia. Probabile destinazione: una clinica in Svizzera. #calciomercato #ASRoma #sscnapoli #Dzeko #Juventus — Matteo De Santis (@matteodesant) September 18, 2020

A Roma invece resterà il suo l’intermediario De Vecchi per sbrigare gli ultimi passaggi con Chiavelli, l’uomo dei conti e dei contratti del Napoli e della FilmAuro.

#Milik sarà accompagnato alle visite dal suo procuratore #Pantak. Nel frattempo l’intermediario De Vecchi resterà a Roma a sbrigare gli ultimi passaggi con Chiavelli, l’uomo dei conti e dei contratti del #Napoli e della FilmAuro. #ASRoma #calciomercato — Matteo De Santis (@matteodesant) September 18, 2020

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Milik in giallorosso. Oggi l’attaccante polacco partirà per Innsbruk, la stessa dove è stato recentemente operato Zaniolo, per sottoporsi alle visite mediche: la Roma, prima di investire forte sul giocatore vuole essere super-garantita sulle condizioni del ragazzo.

Una volta ricevuto l’ok dai medici, Milik dovrà risolvere con il Napoli alcune pendenze inerenti le multe emesse da De Laurentiis per il caso degli ammutinamenti prima di poter firmare con la Roma. Un particolare che rallenta l’operazione. L’accordo tra i due club è blindato: prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 15, oltre a 7 milioni di milioni di bonus che negli anni potrebbero finire nelle casse dei partenopei. Nell’operazione rientreranno anche i giovanissimi Modugno e Meloni, classe 2003.

Dzeko resta in attesa: il bosniaco, che ha un accordo totale con la Juve (7,5 milioni netti l’anno di stipendio, 15 alla Roma) non avrà il via libera dai giallorossi fino a quando ogni questione, anche la più piccola e banale, non sarà risolta tra Milik e il Napoli. Oggi quindi altra giornata di trattative: la speranza è che ogni tassello venga sistemato prima di Verona, ma il tempo stringe. La gara si giocherà domani sera, e vedere Milik aggregato al gruppo è impresa ardua. Seguiranno aggiornamenti.

