Verona-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Il campionato di Serie A scalda i motori, da domani si riparte. La Roma sarà di scena sul difficile campo del Verona, ancora a porte chiuse per l’emergenza ancora presente del Covid-19.

Fonseca manderà in campo una formazione che risentirà molto del calciomercato in corso d’opera: Dzeko dovrebbe partire titolare in attesa che si ufficializzi l’affare Milik, a meno che non arrivino delle novità last-minute tra oggi e domani sera. Dietro al bosniaco, all’ultima da giallorosso, agirebbero Pellegrini e Mkhitaryan, con quest’ultimo pronto eventualmente a fare la prima punta nel caso di novità improvvise.

In porta c’è un altro ballottaggio aperto: Mirante insidia seriamente una maglia da titolare a Pau Lopez. Oggi Paulo Fonseca non ha voluto sbilanciarsi su chi giocherà e questo potrebbe preannunciare una novità tra i pali. In difesa, se l’allenatore confermerà la difesa a 3 (e non è scontato) allora toccherà a Cristante fare il centrale con Mancini e Ibanez, dato che Kumbulla deve ancora integrarsi nei meccanismi di squadra.

Pochi dubbi invece sulla mediana: Veretout e Diawara giocheranno titolari, con Karsdorp e Spinazzola promossi dal tecnico. La partita sarà trasmessa in TV da DAZN, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:45. Queste dunque le probabili formazioni di Verona-Roma:

VERONA (3-4-2-1) – Silvestri, Cetin, Gunter, Empereur, Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco, Benassi, Zaccagni, Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1) – Mirante, Mancini, Cristante, Ibanez, Karadorp, Veretout, Diawara, Spinazzola, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini