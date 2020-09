LIVE – Cengiz Under a Villa Stuart, visite mediche per il Leicester poi volerà in Inghilterra. Alla Roma 28 milioni (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Cengiz Under si appresta a salutare la Roma. Il calciatore turco si trova in questi minuti a Villa Stuart per svolgere le visite mediche per il Leicester.

Il giocatore, una volta terminati gli esami, volerà in Inghilterra per firmare il contratto con il suo nuovo club. Roma e Leicester infatti hanno trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto per un affare complessivo di 28 milioni di euro.