Mirante scalza Pau Lopez. Ma l’agente dello spagnolo: “Resta qui al 1000%”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Mirante scavalca Pau Lopez e oggi giocherà titolare nel match di esordio in campionato contro il Verona. Lo rivela l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora).

Una scelta puramente tecnica e che non prelude a una cessione del portiere spagnolo. Lo mette subito in chiaro l’agente di Pau Lopez che ha ribadito come il suo assistito resterà “al 1000%” alla Roma.

Fonseca dunque ha deciso il cambio in porta dopo aver visto lo spagnolo piuttosto insicuro nell’ultimo match amichevole contro il Cagliari. Pau Lopez ha confermato i limiti mostrati durante lo scorso campionato, e per lui si preannuncia una panchina che potrebbe cambiare le gerarchie di questa stagione.

Fonte: Il Tempo