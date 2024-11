LIVE! Ranieri a colloquio con i Friedkin, manca ancora l’accordo. Il rientro del tecnico nella Capitale è previsto per la serata di oggi

AS ROMA NEWS – La giornata di oggi dovrebbe essere quella decisiva per la nomina del nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di domenica scorsa di Ivan Juric. Tutte le indicazioni portano a un Ranieri ter, con il tecnico testaccino volato a Londra nella serata di ieri per incontrare i Friedkin.

Tutto lascia pensare che i texani vogliano affidare a Sir Claudio il ruolo di traghettatore fino a giugno. La redazione di Giallorossi.net seguirà gli sviluppi della giornata con un live che vi terrà aggiornati sul ritorno a Roma di Ranieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 – Stando a quanto risulta alla redazione de Il Romanista, manca ancora l’accordo tra i Friedkin e Claudio Ranieri sul futuro della Roma.

🔴 Secondo quanto risulta alla nostra redazione non c’è ancora l’accordo tra Dan #Friedkin e Claudio #Ranieri sul futuro della @OfficialASRoma. Siamo alla finestra. #ASRoma — Il Romanista (@ilRomanistaweb) November 13, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Claudio Ranieri farà rientro a Roma nella serata di oggi, pronto a cominciare la sua terza avventura (sempre da subentrato) alla guida della squadra giallorossa. Per lui pronto un contratto fino a giugno 2025. L’allenatore dirigerà domani mattina il suo primo allenamento alle ore 11 in vista della partita contro il Napoli di domenica 24 novembre. (Radio Romanista)

